Alarmantni podaci! U petom razredu joint, u prvom srednje kokain: 'Svaka škola ima svog dilera...'

U petom razredu zapale prvu cigaretu i prvi joint, već s 14 godina završavaju u bolnici zbog pijanstva, a u prvom srednje započinju s uzimanjem kokaina. Alarmantni su ovo podaci koji dolaze iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

„Mi sada imamo gotovo kod svako drugog srednjoškolca pozitivan test mokraće ili na amfetamine ili na kokain. Kad ja njih pitam odakle im to, onda kažu: u kafićima dostupno, u klubovima dostupno.

Novac im ne treba. Oni su prvi put „počašćeni“, pa ih se onda ponovno „počasti“, i dovoljna su vam tri tjedna svakodnevnog uzimanja bilo koje psihoaktivne tvari da mozak razvije toleranciju i da se razvije ovisnost“ kazala je za RTL Danas dr. Zrinka Ćavar, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje djece i mladih u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“.

Dob prve konzumacije spustila se osnovnu školu

U posljednjih nekoliko godina primjećuju se značajne promjene u trendovima konzumacije psihoaktivnih tvari među mladima. Dok su ranije prva iskustva s nikotinom, alkoholom i kanabisom bila u srednjoj adolescenciji (od 14. do 17. godine) i prelaskom u srednju školu, danas se dob prve konzumacije značajno spustila te prva iskustva imaju djeca u ranoj adolescenciji (od 10 do 13 godina) i višim razredima osnovne škole, naglašavaju u Zavodu.

Također ističu kako sve veću zabrinutost izaziva porast potentnosti kanabinoida, ali i popularnosti psihostimulansa, posebice kokaina. Čistoća kokaina, droge koja postaje sve popularnija, kažu stručnjaci, varira od dilera do dilera i od pošiljke do pošiljke.

„Mladi kada pretjeraju s alkoholnim pićima, onda povuku jednu liniju kokaina i to ih otrijezni i mogu nastaviti piti. To je sada novi trend zabavljanja. Oni se pomoću kokaina trijezne“ ističe dr. Zrinka Ćavar.

Porast kaznenih djela zbog kokaina

„Jedan mladić, koji se još uvijek liječi kod mene, ima 17 godina, razvio je ovisnost o kokainu i počinio je 10 razbojstava s plinskim pištoljem. Prošli tjedan mi je bio jedan s vrlo sličnom pričom. Naime, njih četvorica su nedavno napravila nekoliko oružanih pljački. Mi imamo sada ozbiljan porast kaznenih djela povezanih s uzimanjem kokaina“ zaključuje dr. Ćavar.

„U našu udrugu dolaze mladi ljudi koji razvijaju apstinencijski sindrom od marihuane, to se nikada prije nije događalo. Znalo se da se ne možeš navući na marihuanu, a danas imamo takve slučajeve. Zatim, sve te droge koje su sintetske i koje su na ulicama razvijaju paranoje i razne druge poremećaje kod djece koji su nepopravljivi“ istaknula je Hana Melinščak iz Udruge Tvornica mladih, udruge koja je posvećena roditeljima i djeci koja su upala u svijet ovisnosti.