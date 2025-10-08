'Partnerski i konstruktivni' pregovori MOL-a i Janafa ubrzo su se počeli razilaziti! Razlog? Cijena

NASTAVLJA SE... /

Nakon teških optužbi za ratno profiterstvo, mađarski MOL i hrvatski Janaf počeli su pregovore o transportu nafte. Hrvatska strana razgovor je nazvala partnerskim, mađarska konstruktivnim, no onda su i jedni i drugi pokazali da se razilaze u viđenju kapaciteta i cijena.

Nakon sat i pol dugog sastanka Uprava Janafa poručuje da je prošlo u partnerskom tonu pa dodaju - MOL je svjestan da smo mu jedina alternativa za rusku naftu. Do napetosti dolazi nakon što je američki predsjednik Trump zatražio od mađarskog premijera Orbana da više ne kupuje rusku naftu, za što ta zemlja ima izuzeće do kraja 2026.

Nedugo nakon toga mađarski ministar Szijjarto optužio je Hrvatsku za ratno profiterstvo, jer Janaf ima previsoke tarife. U Janafu su to negirali i optužili MOL da je na jeftinoj ruskoj nafti zaradio milijardu dolara u godini dana.

