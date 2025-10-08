EPPO češlja i varaždinski kraj: U ovoj akciji pojavilo se ime povezano s aferom Mikroskopi i Berošem

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istražitelji su jutros pokucali na vrata Varaždinske županije, ali i u nekoliko privatnih domova. Među njima i onaj varaždinskog župana HDZ-ova - Anđelka Stričaka.

Iako još nema službene potvrde, neslužbeno se navodi da su pod lupom istražitelja i ravnatelj Opće bolnice u Varaždinu, HDZ-ov Damir Poljak, ujedno i načelnik Općine Bednja.

Kao i ravnatelj Specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama Denis Kovačić, koji je bio i pomoćnik ministra zdravstva 2016. godine. Provedene su i pretrage u domovima, nekima su oduzeti i mobiteli. Predistražne radnje idu dalje, no zasad nitko nije uhićen.

U medijskim se napisima i u ovom slučaju pojavilo ponovno i dobro poznato ime Saše Pozdera uhićenog s Vilijem Berošem u aferi Mikroskopi.

