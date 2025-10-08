Kesteni sve skuplji: Uvozni iz Italije, Grčke i Kine, ali sljemenski je najslađi!

KRENULA SEZONA /

Omiljeni jesenski plodovi preplavili su supermarkete i tržnice.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godišnja proizvodnja kestena u Hrvatskoj doseže 15 tona, ali većina nam dolazi iz uvoza. Samo ove godine najviše kestena nam je stiglo iz Italije, Grčke i Kine. Domaće - sljemenske i petrinjske, kažu nam prodavači, više nema tko brati.

Cijena im se ove godine penje i do 10 eura po kilogramu, što je povećanje od 2 eura u odnosu na lani. "Maron je 10 eura, jeftiniji su sljemenski koji je možda sitan ali je najbolji: Sladak je!", rekao nam je Ivica. Više pogledajte u videu