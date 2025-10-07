Sveta misa za Hrvate u Vatikanu, vjernici prepričali emotivni susret s papom Lavom

NACIONALNO HODOČAŠĆE /

Između 8 i pol i 10 tisuća Hrvata je u Rimu na Nacionalnom hodočašću. Brojni su stigli u organizaciji nadbiskupija i putničkih agencija. Hodočašće je počelo u nedjelju i trajat će tjedan dana.

Večeras se održava i sveta misa za Hrvate, a uživo iz Vatikana tijekom večeri javila se reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak koja je izvijestila da je misa kasnila jer se pozdrav s Papom oduljio. Trenuci susreta s Papom bili su dirljivi, on je kružio s papamobilom, primio je mnoštvo hrvatskih zastava i šalova. Trgom svetog Petra odjekivalo je „Papa, Papa!“.

Oko njega, na oltaru, bili su okupljeni hrvatski biskupi, nadbiskupi, ali i predstavnici vjernika. Održao je govor i molitvu, kratko se obratio na hrvatskom jeziku rekavši „Hvaljen Isus i Marija“. Svoj boravak na Trgu svetog Petra završio je tako da se pozdravio s osobama s invaliditetom. Uživo u Vatikanu razgovarali smo s nekoliko vjernika koji su emotivno doživjeli susret s Papom. Više pogledajte u videu