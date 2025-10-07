JURIŠ NA SP /

Boris Jovičić donosi najnovije informacije o Vatrenima uoči utakmice istine

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u utorak pretposljednji trening uoči utakmice istine u Pragu. Momčad je kompletirana. Zlatko Dalić priključio je jedini dvojac koji jučer nije trenirao. Luku Modrića i Joška Gvardiola. Može li Eden Arena biti kao Poljud 2021., a Češka kao Rusija? Igrači svakako žele odvesti kvalifikacije u mirne vode. Pogledajte prilog RTL-a Danas i našeg reportera Borisa Jovičića

Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska UŽIVO pratite u četvrtak od 20.45 na portalu Net.hr. 

7.10.2025.
20:18
Silvijo Maksan
Hrvatska Nogometna ReprezentacijačeškaNogomet
