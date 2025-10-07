Evo tko je stao pred novinare i otvoreno pričao o Dalićevoj odluci koja je podijelila naciju

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se pred najvažnijom utakmicom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Utakmica protiv Češke u četvrtak u Pragu donosi priliku da Vatreni potvrde svoju dominaciju u skupini H i osiguraju miran završetak kvalifikacija. Pred susret su pred novinare stali Duje Ćaleta-Car i Mario Pašalić, a njihove poruke otkrivaju i zajedništvo unutar svlačionice i ambiciju da se nastavi pobjednički niz.

Kad je sve ovo bilo, malo smo popričali. Situacija je bila takva kakva jest, izbornik je donio svoju odluku, a Luka je to prihvatio. Drago mi je da je opet tu s nama i da može pokazati svoju vrijednost, da i dalje računa na njega. Duje Ćaleta Car o odluci Zlatka Dalića da kazni i 'ohladi' Luku Sučića jer je izabrao sestrino vjenčanje umjesto reprezentacije Hrvatske.

Ćaleta-Car o Sučiću i povratku povjerenja

Duje Ćaleta-Car, danas stoper Real Sociedada, nije mogao izbjeći pitanje o Luki Sučiću, svom suigraču iz kluba, koji je ovog ljeta privremeno napustio reprezentaciju kako bi prisustvovao sestrinom vjenčanju. Sam Ćaleta-Car prošao je sličnu situaciju u prošlosti, kada je i sam nakratko bio izvan kadra zbog vlastitog vjenčanja. Inače, odluka Zlatka Dalića da ohladi Luku Sučića maknuvši ga iz reprezentacije na jedno vrijeme podijelilo je naciju.

"Kad je sve ovo bilo, malo smo popričali. Situacija je bila takva kakva jest, izbornik je donio svoju odluku, a Luka je to prihvatio. Drago mi je da je opet tu s nama i da može pokazati svoju vrijednost, da i dalje računa na njega", poručio je Ćaleta-Car.

Fokus na Češku i obranu koja stoji čvrsto

Osvrnuo se i na nadolazeći dvoboj, istaknuvši kako Česi imaju dodatni motiv.

"Sigurno teža utakmica nego što je bila u Osijeku, njima je to također šansa za prvo mjesto. Očekujem ih agresivne, bolje nego što su bili u prvoj utakmici, ali mi se moramo postaviti visoko, idemo ih napasti i probati pobijediti. Nadamo se tome, dobro smo krenuli, sve pobjede zasad, svjesni smo toga da je ovo velika prilika da sve riješimo ranije. Idemo po pobjedu."

Posebno je naglasio snagu hrvatske obrane:

"Sve za sada funkcionira gotovo savršeno, primili smo samo jedan pogodak, i to iz kornera. Nadam se da ćemo i nakon ove utakmice ostati na tom učinku", dodao je stoper Vatrenih.

Dalićev jubilej i respekt u svlačionici

Utakmica s Češkom donosi i poseban trenutak – 100. nastup Zlatka Dalića na klupi reprezentacije. Ćaleta-Car je s osmijehom podsjetio da je jedan od "preživjelih" iz prvih dana, a zatim uputio čestitku izborniku:

"Velike je stvari napravio s reprezentacijom i nadam se da ćemo mu pobjedom uljepšati jubilej", naveo je Duje Ćaleta Car.

Pašalić: 'Rezultat iz Osijeka ne otkriva pravu sliku'

Svoj pogled na Čehe iznio je i Mario Pašalić. Iako je Hrvatska u Osijeku slavila s uvjerljivih 5:1, veznjak Atalante upozorava da taj rezultat ne pokazuje stvarnu težinu dvoboja.

"Dugo je bilo 1-1 i utakmica je bila neugodna, bez obzira na konačan ishod. Češka je zahtjevna, a sada će im trebati pobjeda. Očekujemo agresivan pristup i moramo biti spremni", poručio je Pašalić.

Ni on nije propustio istaknuti važnost Dalićeva jubileja. Podsjetio je kako je prije osam godina atmosfera bila potpuno drukčija kada je izbornik preuzeo reprezentaciju u hodu.

"Izbornika smo tada praktički upoznali na aerodromu. Od tada je napravio iznimne stvari i zaslužio je svaku čestitku na 100. nastupu", kazao je Pašalić.

Zajedništvo i ambicija

Obojica igrača naglasila su da je svlačionica maksimalno svjesna važnosti utakmica koje slijede. Hrvatska je u kvalifikacije krenula pobjednički, obrana je čvrsta, napad učinkovit, a atmosfera u momčadi pozitivna.

"Motivirani smo i želimo što prije osigurati plasman na Svjetsko prvenstv", zaključio je Pašalić.

Vatrene tako u Pragu čeka dvoboj koji nije samo borba za bodove, nego i prilika da se jubilej Zlatka Dalića obilježi na najbolji mogući način – novom pobjedom koja bi otvorila vrata još jednog velikog natjecanja.

