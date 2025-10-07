Što se događa u reprezentaciji Hrvatske uoči utakmice istine?

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u utorak pretposljednji trening uoči utakmice istine u Pragu. Momčad je kompletirana, Zlatko Dalić priključio je jedini dvojac koji jučer nije trenirao - Luku Modrića i Joška Gvardiola. Može li Eden Arena biti kao Poljud 2021., a Češka kao Rusija - igrači svakako žele odvesti kvalifikacije u mirne vode.

S kapetanom i glavnom karikom obrane, Hrvatska je napokon kompletna i odradila je predzadnji trening uoči puta za Češku. Kao i u Osijeku, ova utakmica ima težinu, ali drukčiju. Dok je na istoku Hrvatske ključno bilo osigurati prvu meču loptu, na Eden Areni doći će trenutak da se gotovo pa potvrdi viza za Svjetsko prvenstvo. Mario Pašalić, jak Dalićev adut, kazao je u utorak u mix zoni okupljenim novinarima:

"Pa i prije početka kvalifikacija bili smo svjesni da će dvije utakmice s Češkom vjerojatno biti ključne. Prvu smo odradili na jako dobar način. Čeka nas preksutra druga utakmica. Svjesni smo što nam ona nosi. *blic* Želimo ići po pobjedu, želimo ostvariti taj plasman na svjetsko prvenstvo što je prije moguće i ne dovodit se u situaciju da moramo to u posljednjem kolu rješavat."

Kao što je to bilo u Splitu 2021. protiv Rusije. Češka pak jedinu mrlju kvalifikacija ima baš protiv Hrvatske i nadu polaže u veliku noć u Pragu. Bez prvog strijelca Patrika Šika, Česi su teško došli do punog plijena u Podgorici, ali u četvrtak će to biti drukčija utakmica, uvjeren je Duje Ćaleta-Car.

"Znamo da je to njima isto zadnja šansa za prvo mjesto. Očekujemo ih dosta agresivne, bolje nego što su bili u prvoj utakmici, ali mi se moramo postaviti onako kao što znamo, pobjednički, onako gore visoko i idemo po pobjedu."

U konkurenciju za ključnu utakmicu vratio se i Luka Sučić, suigrač Ćalete-Cara iz Real Sociedada. Ako je i bilo nesuglasica s izbornikom, sada je sve riješeno zaključio je reprezentativni branič.

"Malo smo popričali, naravno. Sigurno da je situacija bila takva kakva je. Izbornik je imao svoju odluku, Luka je to prihvatio. Drago mi je da je opet tu s nama i da može pokazat svoju vrijednost i da izbornik i dalje računa na njega."

Baš će u izborniku reprezentativci naći posebnu motivaciju. Dalić će u Pragu proslaviti 100. utakmicu na klupi Hrvatske, a to se može samo na jedan način.

"Prošlo je već sedam, sedam, osam godina od te prve utakmice. Bilo je specifično, posebno jer smo izbornika praktički upoznali na aerodromu *blic* sve otad je povijest i nastavlja se pisati povijest tako da evo - čestitke izborniku na tom stotom nastupu i nadam se da ćemo čestitati s pobjedom", navodi Mario Pašalić.

Triput izravno, triput kroz playoff - Hrvatska je pokazala da zna izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo bez obzira na izazove. Ipak, ako može bez drame, neka bude - pa da se i veliki Dalićev jubilej može adekvatno proslaviti do dugo u prašku noć.