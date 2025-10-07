Evo tko će suditi ključnu utakmicu Vatrenih! Sudio je Hrvatskoj u noći velikog razočaranja

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak u Pragu igra ključnu utakmicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Suparnik je Češka, a pravdu će dijeliti francuski sudac François Letexier, jedan od najperspektivnijih europskih arbitara.

UEFA je potvrdila i njegove pomoćnike – uz Letexiera će biti Cyril Mugnier i Mehdi Rahmouni, dok je četvrti sudac iskusni Clément Turpin.

Letexier je međunarodni sudac od 2017. godine, a s Vatrenima se već susretao. Sudio je Hrvatsku na Euru 2024. protiv Albanije kad smo ostali razočarani rezultatom 2-2, a iste godine bio je glavni arbitar i u Ligi nacija protiv Poljske.

Dobro je poznat i hrvatskim klubovima. Čak četiri puta dijelio je pravdu Dinamu, između ostalog protiv Seville, Chelseaja i Milana, jednom je sudio Lokomotivi protiv Malmöa te Rijeci u dvoboju s Gentom.

Utakmica protiv Češke za izabranike Zlatka Dalića donosi ogromni ulog. Pobjeda im širom otvara vrata Mundijala 2026. i gura ih praktički na prag SP-a., dok bi poraz zakomplicirao situaciju u skupini H. Vjerujemo kako će Hrvatska u Pragu ostvariti pozitivan rezultat!

