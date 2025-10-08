Rat između trgovaca i dobavljača u susjedstvu: Hoće li eskalirati i u Hrvatskoj?

EKSPLOZIJA CIJENA /

Prašak za rublje 30 eura? Tekući deterđent 26? Omekšivač za rublje 8 eura? Šampon 7 eura? E pa ne može. Odbijamo neopravdano povećanja cijena od 30 posto i vaše proizvode više ne želimo na svojim policama.

Tako je Spar Slovenija otkazao suradnju Henkelu, dobavljaču brojnih jakih brendova. A ako od dizanja cijena ne odustanu, to bi se moglo dogoditi i u Hrvatskoj. Rijetko kad gledamo rat između trgovaca i dobavljača, pa smo požurili u Sloveniju.

Četiri poznata deterdženta izbačena su s polica jer su postala preskupa i trgovinama i kupcima. Slovenskim trgovcima valjda je dojadilo da se samo njih krivi za visoku inflaciju. Uz sve to, izbacivanje nije ni loš marketinški potez. U Sloveniji u kojoj je inflacija manja, a plaće veće nego u Hrvatskoj, kupci su zadovoljni potezom lanca. I tamo su sredstva za čišćenje skupa, puno preskupa.

Počeo je rat dobavljača i trgovaca

Spar Hrvatska ima zalihe navedenih deterdženata za dva mjeseca, no potvrdili su nam da najavljeno povećanje ne prihvaćaju pa se čini da će i ovdje proizvodi ići s polica.

SPAR Hrvatska neće pristati na najavljeno povećanje cijena od strane dobavljača, jer nam je prioritet zaštititi interese naših kupaca i zadržati pristupačne cijene proizvoda svakodnevne potrošnje.

Počeo je dakle rat dobavljača i trgovaca. U Hrvatskoj u kojoj je hrana u 6 godina poskupila za enormnih 47% - to bi mogla biti dobra vijest za kupce. Trenutno smo drugi smo u Europskoj Uniji nakon Estonije s gotovo 5% godišnje inflacije i krajnje je vrijeme da se točno utvrdi tko nas dere.

"Trgovci su rekli da su krivi proizvođači, jer oni bildaju cijene, a proizvođači da su odgovorili da to trgovci rade. Ovo je dobar potez, neka ga slijede i ostali. I dok se oni između sebe kolju i čepenjaju, mi ćemo sigurno od toga profitirati", rekla je Ana Knežević, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača.

Netko će morati popustiti

Potpredsjednik najvećeg hrvatskog distributera kaže da u lancu od proizvođača do kupca svatko brine o svojim interesima. Tko je kriv za inflaciju i visoke cijene - i dalje je nepoznanica.

"Teško je nekoga drugoga okriviti za nešto što se svatko od nas pojedinačno bori. Je li to proizvođač, je li to logističar ili trgovac", govori Stjepan Roglić iz Orbico grupe. Ipak netko će morati popustiti jer bi i trgovcima i distributerima bilo u interesu zadržati poznate proizvode. "Jedan bez drugo ne mogu i oni su vodeći u Europi i kad tad u nekom kratkom roku će doći do dogovora", navodi Roglić.

Kako će taj dogovor izgledati u Sloveniji ili uskoro u Hrvatskoj tek treba vidjeti, no prašak za rublje od 30 eura, tekući detergent od 26 ili omekšivač za rublje od osam postali su luksuz i ljudi si ga teško mogu priuštiti.

Hoće li itko reći dosta suludim poskupljenjima?

"Svi su, i trgovci i proizvođači i dobavljači i posrednici i ne znam tko iskoristili ovu situaciju kad je Hrvatska ušla u eurozonu da jednostavno svi po tim cijenama udaraju", navodi Ana Knežević.

I tako smo postali potrošačka boksačka vreća, no treba reći da na inflaciju možemo i sami utjecati i to smanjenom potrošnjom, što ne činimo.

Slovenski lanac napravio je prvi potez, popularni proizvodi odletili su s polica. Sad treba vidjeti hoće li se trend nastaviti i hoće li itko reći dosta suludim poskupljenjima.