Amfetamin i kokain među srednjoškolcima, Ćavar: 'Gotovo svako drugi nije prošao na testu urina'

ALARMANTNI PODACI HZJZ-A /

U petom razredu zapale prvu cigaretu i prvi joint, već s 14 godina završavaju u bolnici zbog pijanstva, a u prvom srednje započinju s uzimanjem kokaina. Alarmantni su ovo podaci koji dolaze iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

„Mi sada imamo gotovo kod svako drugog srednjoškolca pozitivan test mokraće ili na amfetamine ili na kokain. Kad ja njih pitam odakle im to, onda kažu: u kafićima dostupno, u klubovima dostupno.

Novac im ne treba. Oni su prvi put „počašćeni“, pa ih se onda ponovno „počasti“, i dovoljna su vam tri tjedna svakodnevnog uzimanja bilo koje psihoaktivne tvari da mozak razvije toleranciju i da se razvije ovisnost“ kazala je za RTL Danas dr. Zrinka Ćavar, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje djece i mladih u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“. Više doznajte u priči Marka Šiklića.