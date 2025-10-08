Ovo će odjeknuti uoči Hrvatske! Česi napravili nevjerojatnu stvar i srušili rekord

Češku reprezentaciju u četvrtak u Pragu očekuje utakmica s Hrvatskom. Dalićevi momci u Pragu će tražiti pobjedu koja bi ih odvela na prag Svjetskog prvenstva.

Češku javnost dan uoči utakmice s Hrvatskom, razveselila je njihova U17 reprezentacija. Češki su mladići, naime, počeli kvalifikacije za Europsko prvenstvo pobjedom nad Gibraltarom od 13:0. Ako vam to ne zvuči dovoljno impresivno, Česti su u prvom poluvremenu zabili 10 golova!

Filip Zahálka, koji igra za omladinsku momčad njemačkog Dynama Dresdena, postigao je hat-trick. Po dva gola postigli su talentirani igrači Sparte Viktor Švec i Lewis Azaka, krilni igrač nigerijskih korijena.

10 golova na poluvremenu je apsolutni europski rekord. Niti jedna momčad u europskim kvalifikacijama bilo koje kategorije nije zabila 10 golova za poluvrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije o Vatrenima uoči utakmice istine