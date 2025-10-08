Građani ogorčeni, pacijenti traže oduzimanje licence: Slučaj Vili Beroš zgrozio je sve

'VI STE OBIČNI BEDAKI' /

Zamislite sad ovu situaciju. Protiv vas je podignuta optužnica da ste primali mito i jednoj tvrtki po nerealno visokim cijenama nabavljali opremu koja joj uopće nije trebala. Suđenje još nije ni počelo, ali vas je ta ista tvrtka koju ste oštetili, lijepo zaposlila za plaću od 3.500 tisuća eura.

Ta situacija nije moguća nigdje na svijetu, osim naravno u Hrvatskoj, točnije u hrvatskom zdravstvu, točnije u državnoj bolnici, još točnije za one koji imaju člansku iskaznicu stranke na vlasti. Vili Beroš se vraća na posao u Vinogradsku bolnicu, a svi su ostali još jednom naučili da su u ovoj državi neki ipak jednakiji od drugih.

Izašao je iz istražnog zatvora i, dok čeka suđenje, pobijedio na natječaju pa se vraća na stari posao. I to u operacijske sale bolnice kojoj je, kako ga USKOK tereti, uvalio preplaćene medicinske uređaje i na namještenom natječaju državu oštetio za 750 tisuća eura.

Bivši ministar zdravstva Andrija Hebrang upozorava da takav potez šalje pogrešnu poruku cijelom sustavu: "Cijela ta situacija šalje jednu vrlo, vrlo ružnu poruku zdravstvenom sustavu koji je ionako uzdrman. Vraćanje Vilija Beroša u zdravstveni sustav je poruka svima koji savjesno, odgovorno i stručno rade svoj posao, s ljubavlju prema pacijentima - Vi ste obični bedaki", kazao je.

Hebrang podsjeća i da se Beroš vraća u bolnicu kojom upravlja ravnatelj koji je svjedočio u aferi „Mikroskopi“, u kojoj se Beroša tereti da je primio 75 tisuća eura mita. Više doznajte u priči Borka Brunovića.