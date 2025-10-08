Stigla potvrda iz KBC-a Sestre milosrdnice: Vili Beroš novi je zaposlenik ustanove

Bivši ministar i USKOK-ov optuženik Vili Beroš od sada je i službeno zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice. Potvrdio je to na naš upit zamjenik ravnatelja Neven Tučkar.

"Povjerenstvo za odabir kandidata za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista neurokirurgije u KBC-a Sestre milosrdnice na neodređeno puno radno vrijeme nakon obavljenih razgovora sa svim prijavljenim kandidatima predložilo izbor izv. prof. prim Vili Beroš, dr. med. Navedeni prijedlog Povjerenstva, prihvatio je zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, doc. dr.sc. Neven Tučkar, dr.med. i donio odluku o odabiru kandidat", odgovorili su iz bolnice

Ostali kandidati bit će obaviješteni o odabiru, a pravo na prigovor imaju u roku od osam dana od dana objave obavijesti o odluci.

Uskoro mu ističe saborska povlastica

Podsjetimo, Beroš se javio za poziciju na kojoj je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Iako je natječaj završio prije dva mjeseca, odluka o kandidatu nije donesena do sada zbog problema s osnivanjem Povjerenstva.

Viliju Berošu 30. studenog ističe saborska povlastica 6+6 pa ne čudi da je odlučio pronaći novi posao. Ranije je činjenicu da nije zatražio povratak na svoje staro radno mjesto, već uzeo dužnosničku povlasticu koju mu je vlada i odobrila - Beroš objasnio ovako:

"To mi je bila prilika da osiguram egzistenciju - biste li vi možda sa optužnicom mogli koncentrirano raditi svoj posao".

Protiv Beroša je podignuta optužnica zbog primanja mita od 75.000 eura u aferi Mikroskop.

