Zastupnik 'oprao' Beroša: 'Bliskoj osobi ne bih preporučio zahvat kod njega'

"Ima li Vili Beroš zbog svoje trenutne društvene i pravosudne situacije uopće koncentraciju sigurno ljudima operirati mozak?", pita se saborski zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel nakon što je bivši ministar zdravstva i USKOK-ov optuženik za korupciju dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije ulaska u ministarstvo.

"Vili Beroš dobio posao neurokirurga u Vinogradskoj!

Posao koji je nekad imao i napustio ga da bi postao državni tajnik ministru Kujundžiću. Iskreno, meni je ta činjenica puno nevjerojatnija nego informacija da je opet dobio posao za koji ga je btw ova država godinama i skupo školovala. Zašto jedan neurokirurg želi uopće napustiti operacijsku dvoranu i postati birokrat?", ističe u objavi na društvenim mrežama.

Peternel kaže da je najmanje sporno što se sada vraća u bolnicu jer, ističe, gdje da se vrati ako je školovan da "operira mozak".

"To može jedino u bolnici ili nigdje. A u zatvor s po potrebi može i iz bolnice", smatra zastupnik.

Bivši ministar optužen za primanje mita

No, smatra da nitko nije postavio pitanje može li Beroš sigurno operirati pacijente opterećen aferom Mikroskopi, u kojoj je optužen da je uzeo mito od 75.000 eura za nabavu preplaćenih medicinskih uređaja u hrvatskim bolnicama.

"Je li psihički za to sposoban? Ja ne bih nekoj bliskoj osobi u ovom trenutku preporučio zahvat kod njega", zaključuje Peternel.

Kako je potvrđeno RTL-u Danas, bivši ministar zdravstva trebao bi dobiti posao u KBC-u Sestre Milosrdnice nakon što je Povjerenstvo odlučilo da je on najbolji kandidat za mjesto neurokirurga na natječaju završenom u rujnu.

Ministarstvo zdravstva od svega se ogradilo kazavši da se odluka o zaposlenju donosi unutar bolnice, neovisno o ministarstvu.

Na natječaj raspisan krajem srpnja prijavilo se troje kandidata, s kojima je novo formirano Povjerenstvo prije dva dana obavilo razgovore. Izbor kandidata je kasnio jer bolnica nije uspjela osnovati Povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

Situaciju je zakomplicirala činjenica da je Beroš aktivirao dužnosničku povlasticu 6+6 te mu u bolnici formalno nije raskinut ugovor. Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ipak su potvrdili da mu je radni odnos u bolnici po sili zakona prestao u trenutku aktivacije povlastice pa se imao pravo javiti na natječaj kao svi ostali kandidati.

