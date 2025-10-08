Šćuric se opet okomio na jače od sebe: Oprostite, ali ovo je stvarno hit dana

PITALI STE SE GDJE JE? /

Ako ste se u zadnje vrijeme pitali gdje je Alen Šćuric, kojeg je 11 djevojaka optužilo za neprimjereno ponašanje: evo ga, bivši šef zagrebačkih mažoretkinja opet se okomio na jače od sebe. Posvađao se s 84-godišnjakom koji ga je onda udario šakom po nosu. Oprostite, ali ovo je stvarno hit dana.

Sukob se dogodio u prometu, 84-godišnji gospodin, inače onkološki bolesnik, parkirao je auto da ode u ljekarnu. Uto stiže Šćuric, kojem je auto smetao da uđe u dvorište, i kreće vikati, galamiti, psovati, citirala bih sudski spis, ali nije primjereno za televiziju. Bio je toliko agresivan i nepristojan, kaže umirovljenik, da ga je on udario desnom šakom u nos. Pa je stigla policija, sve je završilo na sudu, a gospodin Šćuric mora platiti 750 eura kazne.