Bivši šef zagrebačkih mažoretkinja vrijeđao umirovljenika pa dobio šakom u nos

Foto: Marko Prpic/pixsell

Šćurica vodi postupak na zagrebačkom sudu koji ga je zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kaznio sa 750 eura te dodatnih 90 eura sudskih troškova

8.10.2025.
10:42
Bivši šef zagrebačkih mažoretkinja, Alen Šćurica (56) ponovno se našao na sudu zbog incidenta iz 2023. godine. 

Podsjetimo, Šćurica se našao u središtu pozornosti nakon što je na dočeku hrvatskih rukometaša snimljen kako se neprimjereno ponaša prema mladoj mažoretkinji. Tada je u javnost procurio niz optužbi za njegovo neprimjereno ponašanje, a istraga je i dalje u tijeku. 

U odvojenom postupku, Šćurica vodi postupak na zagrebačkom sudu koji ga je zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kaznio sa 750 eura te dodatnih 90 eura sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Napao umirovljenika

Radi se o incidentu u kojem je, prema optužnom prijedlogu policije, Šćuric na ulici verbalno napao umirovljenika (84). Presuda je nepravomoćna jer je Šćuric uložio žalbu, pa je predmet trenutačno u rukama Visokog prekršajnog suda.

Prema policiji, Šćuric je vikao na starijeg čovjeka, koristeći uvredljiv i nepristojan rječnik; " Je*o ti bog mater, ne može se proći od tebe, makni auto, je*em ti mater", riječi su koje je uputio Šćuric.

Šćuric tvrdi da se sve dogodilo zato što mu je umirovljenik autom blokirao ulaz u garažu, a sve je eskaliralo kada ga je umirovljenik opsovao, a potom udario šakom u nos. Nakon toga je reagirala njegova zaručnica koja je bila u dvorištu pa ih je razdvojila. 

'Pravi se fin pred sutkinjom'

Umirovljenik je priznao da je udario Ščurica, ali tvrdi da je to bio rezultat drskog i agresivnog ponašanja Šćurica koji se pred sutkinjom 'pravi fin'. 

Tijekom suđenja svjedočilo je više osoba koje su potvrdile da je došlo do fizičkog kontakta, ali nitko od njih nije vidio da je Šćuric fizički napao starijeg muškarca. Sud je na kraju iz opisa prekršaja izostavio dio u kojem je umirovljenik tvrdio da ga je Šćuric udarao i gurao jer to nije potkrijepljeno svjedočenjima.

Sud nije uvažio niti dio Šćurićeve obrane u kojem tvrdi da je samo reagirao na uvrede umirovljenika, a iskaz njegove partnerice ocijenjen je kao pristran. Prema riječima sutkinje, njezino miješanje u sukob nije bilo motivirano zaštitom partnera već pokušajem da spriječi daljnju eskalaciju.

