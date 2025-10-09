Zlatni rat je sve manji i manji: Što se događa s jednom od najljepših plaža na svijetu?

FENOMEN ILI? /

Od CNN-a preko BBC-a do Conde Naste Travellera, nema medija koji tu hrvatsku plažu nije svrstao među najljepše na svijetu. Ali, Zlatni rat u Bolu na Braču, kojim se toliko ponosimo: više ne izgleda tako lijepo i simetrično kao na fotografijama.

Promijenili su se vjetrovi, pa se pomaknuo šljunak, izgradilo se previše kuća pa i to mijenja oblik plaže, a velik broj brodova uništava morsko dno i šljunak se teže zadržava. I tako smo na rubu da uništimo jednu od najljepših stvari koju nam je priroda dala.

Zlatni rat, najpoznatija plaža na Jadranu, simbol turizma, mijenja oblik pred očima Bračana i vidno se smanjuje.

"Došlo je do promjene s ove zapadne strane, smanjila se barem 10 metara. Vidite i sami što je napravilo od njega da je velika razlika ona strana i ova. Ljudi govore da je to fenomen da bi se moglo vratiti, ali kada? Ovako je već dvije godine", kaže Mirko.

Ostatak priloga pogledajte u videu...