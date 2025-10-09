Pacijenti ne žele da im Beroš 'kopa' po glavi, a Hebrang tvrdi da se šalje jedna gadna poruka

Zamislite sad ovu situaciju. Protiv vas je podignuta optužnica da ste primali mito i jednoj tvrtki po nerealno visokim cijenama nabavljali opremu koja joj uopće nije trebala. Suđenje još nije ni počelo, ali vas je ta ista tvrtka koju ste oštetili, lijepo zaposlila za plaću od 3.500 tisuća eura.

Ta situacija nije moguća nigdje na svijetu, osim naravno u Hrvatskoj, točnije u hrvatskom zdravstvu, točnije u državnoj bolnici, još točnije za one koji imaju člansku iskaznicu stranke na vlasti. Vili Beroš se vraća na posao u Vinogradsku bolnicu, a svi su ostali još jednom naučili da su u ovoj državi neki ipak jednakiji od drugih. Izašao je iz istražnog zatvora i, dok čeka suđenje, pobijedio na natječaju pa se vraća na stari posao. I to u operacijske sale bolnice kojoj je, kako ga USKOK tereti, uvalio preplaćene medicinske uređaje i na namještenom natječaju državu oštetio za 750 tisuća eura.

Bivši ministar zdravstva Andrija Hebrang upozorava da takav potez šalje pogrešnu poruku cijelom sustavu: "Cijela ta situacija šalje jednu vrlo, vrlo ružnu poruku zdravstvenom sustavu koji je ionako uzdrman. Vraćanje Vilija Beroša u zdravstveni sustav je poruka svima koji savjesno, odgovorno i stručno rade svoj posao, s ljubavlju prema pacijentima - Vi ste obični bedaki", kazao je.

Hebrang podsjeća i da se Beroš vraća u bolnicu kojom upravlja ravnatelj koji je svjedočio u aferi 'Mikroskopi', u kojoj se Beroša tereti da je primio 75 tisuća eura mita.

Bolnica šuti, Ministarstvo brani odluku

U KBC-u Sestre milosrdnice danas nisu htjeli pred kamere. Žalbeni rok traje još 8 dana i do tada ne smiju komentirati natječaj. Je li primjereno da se vraća baš u javnu bolnicu koja se financira iz proračuna ili je neurokirurg Beroš trebao potražiti posao u privatnom sektoru, za ministarstvo nema dvojbe.

"Profesor Beroš je, koliko ja znam, vrhunski neurokirurg. U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti i treba negdje raditi", rekao je Tomislav Dulibić, državni tajnik Ministarstva zdravstva.

Pravno nema ništa sporno, no što je s pacijentima koje će operirati čovjek koji je godinama bio u politici i nije primio skalpel?

Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić otkriva da su reakcije među pacijentima burne: 'Jutros je nastala pobuna pacijenata koji kažu da ne žele da ih USKOK-ov optuženik operira. Traže oduzimanje njegove licence jer je godinama bio izvan struke i teško se vratiti u takav posao'.

Na pitanje bi li se on osobno prepustio Berošu pod nož, državni tajnik Dulibić odgovara bez oklijevanja: 'Bez problema! Koliko ga poznajem i koliko su drugi govorili o njemu, sasvim sigurno može obavljati taj posao'.

Sustav pod HDZ-ovom šapom

Iz Hrvatske liječničke komore stigla je oštra reakcija. Poručuju da imenovanje Beroša narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u javno zdravstvo. Jednako kritična bila je i saborska zastupnica i liječnica Ivana Kekin.

"To je kao da živimo u karikaturi, a ne u stvarnoj državi. Pod optužnicom da je s podzemljem izvlačio novac iz zdravstvenog sustava, dakle – krao od pacijenata – i sad će ih dočekivati u ambulanti. To je apsurdno i ne vraća povjerenje u zdravstveni sustav. Poruka građanima je jasna: ako ste HDZ-ovac, možete sve", kazala je.

Hebrang dodaje da problem nije samo u konkretnom slučaju, nego u cijelom sustavu koji je 'pod šapom HDZ-a': 'Nažalost, ne možete svi biti sigurni u ovakvom zdravstvenom sustavu. Zato se pacijenti sve više odlijevaju prema privatnicima, a to nije dobro jer to ne mogu svi financijski podnijeti.'

Ispred bolnice u koju se vraća bivši ministar, građani ne skrivaju mišljenje. "Ne bih ga vratila. Žao mi je, može raditi nešto drugo, može otići u privatnike, ali ne u javnu ustanovu", kaže Nataša iz Zagreba. Rajko tvrdi: 'Je prema zakonu, ali nije moralno.'

Ne ulazeći u njegovu stručnost, unatoč brojnim javnim kritikama - Beroš se vraća u javno zdravstvo. Više nije nezaposlen.