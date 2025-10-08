Liječnička komora otkrila do kada Beroš ima licencu! O novom poslu: 'Takva praksa iznimno je loša poruka'

Bivši ministar i USKOK-ov optuženik Vili Beroš od sada je i službeno zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice. Potvrdio je to na naš upit zamjenik ravnatelja Neven Tučkar.

Na naš upit, oglasila se i Hrvatska liječnička komora. Njihov odgovor prenosimo u cjelosti:

"Hrvatska liječnička komora podsjeća kako zdravstveni sustav mora počivati na profesionalnosti, etičnosti i povjerenju javnosti, a ne na političkom utjecaju i kadrovskim pogodovanjima. Svako zapošljavanje ili imenovanje u zdravstvu koje se percipira kao politički motivirano, osobito kada je riječ o osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u sustav javnog zdravstva. Takva praksa iznimno je loša poruka, kako za javnost i pacijente, tako i za liječnike i sve zaposlene u sustavu koji svojom stručnošću i predanošću svakodnevno doprinose što kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente.

Slučaj uhićenja i podizanja optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša zbog vrlo ozbiljnih optužbi da je sudjelovao u korupciji i namještanju javnih natječaja prilikom nabave medicinske opreme zgrozio je hrvatske liječnike.

Beroš ima licencu

Zbog učestalih upita medija oko važenja licence Vilija Beroša HLK napominje da Beroš ima važeću liječničku licencu tj. odobrenje za samostalan rad koje važi od 20. prosinca 2020. do 20. prosinca 2026. Beroš je u razdoblju od 20. prosinca 2014. do 20. prosinca 2020. za obnovu licence prikupio potreban broj bodova propisanih Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika. Liječnička licenca važi 6 godina, a za njezinu obnovu potrebno je da liječnik u prethodnih šest godina prikupi najmanje 120 bodova u procesu medicinske izobrazbe", zaključili su.

Podsjetimo, Beroš se javio za poziciju na kojoj je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Iako je natječaj završio prije dva mjeseca, odluka o kandidatu nije donesena do sada zbog problema s osnivanjem Povjerenstva.

Viliju Berošu 30. studenog ističe saborska povlastica 6+6 pa ne čudi da je odlučio pronaći novi posao. Ranije je činjenicu da nije zatražio povratak na svoje staro radno mjesto, već uzeo dužnosničku povlasticu koju mu je vlada i odobrila - Beroš objasnio ovako:

"To mi je bila prilika da osiguram egzistenciju - biste li vi možda sa optužnicom mogli koncentrirano raditi svoj posao".

Protiv Beroša je podignuta optužnica zbog primanja mita od 75.000 eura u aferi Mikroskop.

