Hrvati otkrili jesu li iznenađeni što se Beroš vraća se na stari posao: Većina se slaže u jednom

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre Milosrdnice. Službena potvrda stigla je u srijedu popodne, a sada ostaje osam dana protukandidatima da se žale.

Bivši ministar javio se za poziciju na kojoj je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Iako je natječaj završio prije dva mjeseca, odluka o kandidatu nije donesena do sada zbog problema s osnivanjem Povjerenstva.

Podsjetimo, protiv Beroša je podignuta optužnica zbog primanja mita od 75.000 eura u aferi Mikroskop.

Pitali smo vas

Na Facebooku smo vas pitali je li vas iznenadila vijest da se Vili Beroš vraća na stari posao u Vinogradskoj?

Hrvati nisu iznenađeni

Većina komentara se slaže da ih ta vijest nije iznenadila.

"Kraj ovakvog ludog naroda iznenadilo bi me da se nije vratio", stoji u jednom komentaru s kojim se slaže i druga korisnica: "Iznenadilo bi me da je sve pošteno, ovako nimalo iznenađena".

Drugi tvrde da bi umjesto u bolnici Beroš trebao biti u zatvoru.

"Ne, ali da je pravde i Boga ne bi trebao kročiti više niti u jednu bolnicu jer je kriminalac", napisala je jedna korisnica na Facebooku.

"Ako ste se pitali zašto se za neke može mijenjati cijeli Zakon samo da bi Mali dobio posao, samo da se ne bi vratio u Sabor, a 15.000 ljudi umrlo, a nisu doživjeli inkluzivni dodatak. E to je dno, dna, od dna, iz dna u dnu našeg društva i jada javnoga zdravstva i socijalne skrbi", napisala je stranica Medicinske sestre - medicinski tehničari.

Zasšto se ne bi vratio?

S druge strane, postoje oni koji u ovoj odluci ne vide ništa sporno.

"Zašto se ne bi vratio? Je li mu dokazana krivnja? On je samo optuženik. Kako kaže Plenković: "presumpcija nevinosti dok se ne dokaže suprotno", napisao je Ante Gulin.

