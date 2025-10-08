'Pamtit ćemo ga cijeloga života...' Bili smo pred Skenderijom, Sarajevo je plakalo za Halidom

Na sarajevskoj Skenderiji večeras su se okupile tisuće ljudi koji su pjesmom i suzama ispratili Halida Bešlića. Trg, koji prima oko četiri tisuće ljudi, bio je ispunjen. Okupljeni su se, pod motom “da plačemo, da pjevamo – zajedno”, prisjetili njegovih najvećih hitova i topline koju je ostavljao iza sebe.

“Halid Bešlić bio je zvijezda s mnoštvom hitova, ali i omiljen kao čovjek. Mnogi su ga osobno poznavali, bio je pristupačan i volio razgovarati, kako je znao reći – s rajom”, kazala je jedna od okupljenih Sarajki.

Emotivnu večer otvorila je pjesma Prvi poljubac, jedan od Halidovih najvećih hitova, čiji je autor sarajevski tekstopisac Dino Muharemović, Halidov dugogodišnji prijatelj i suradnik.

“Vjerujte mi, emocije rade. Nije jednostavno. Mislio sam da će biti lakše, ali kako idu dani, sve je teže. Velika je sreća što sam poznavao tog čovjeka, što sam se s njim družio i radio. Bio je jednostavan i iskren, čovjek koji se više raduje tuđim uspjesima nego svojim. Zato ga i vidite – ljudi su sami došli. I vjerujte mi, ovo neće stati,” rekao je Muharemović.

'Najbolji pjevač, ali i najbolji čovjek

Među mnoštvom, emocije nisu skrivale ni Sarajlije koje su s njim odrasle. Selma, koja je tijekom cijelog okupljanja pjevala, kaže da je morala biti tamo: “Da pozdravimo najboljeg pjevača s ovih prostora, a vidimo i šire. Ne samo pjevača, nego najboljeg čovjeka. To se vidi večeras, vidjelo se i jučer. Možda smo tek sada spoznali koliko je velik bio i kao čovjek i kao pjevač.”

Na pitanje koja joj je pjesma bila najemotivnija, bez razmišljanja je odgovorila: “Pamtit ćeš me. To mi je sada posebno vezano za njega. Simbolično je. Da, pamtit ćemo ga. Odrastaće i nove generacije uz njega, sigurna sam.”

Mnogi su jedva uspijevali suspregnuti suze. “Kao da mi je roditelj otišao,” rekao je jedan od okupljenih. “Želim da ovo postane tradicionalno okupljanje u čast Halidu Bešliću. Kao što idem svake godine u Velu Luku za Olivera Dragojevića, želim da se i ovdje svake godine prisjećamo Halida.”

Halid Bešlić bio je više od pjevača. Bio je simbol Sarajeva, čovjek koji je spajao generacije i narode bivše Jugoslavije. Poznata je njegova izjava da želi da ga se pamti “kao čovjeka” i upravo tako su ga se večeras svi i sjećali.

“Bio je veliki pjevač, ali prije svega veliki čovjek. I svi s kojima smo večeras razgovarali u prvom ga redu tako pamte,” poručila Nikolina Radić uživo iz Sarajeva.