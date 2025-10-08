'Pamtit ćemo ga cijeloga života...' Bili smo pred Skenderijom, Sarajevo je plakalo za Halidom
Emotivnu večer otvorila je pjesma Prvi poljubac, jedan od Halidovih najvećih hitova, čiji je autor sarajevski tekstopisac Dino Muharemović, Halidov dugogodišnji prijatelj i suradnik
Na sarajevskoj Skenderiji večeras su se okupile tisuće ljudi koji su pjesmom i suzama ispratili Halida Bešlića. Trg, koji prima oko četiri tisuće ljudi, bio je ispunjen. Okupljeni su se, pod motom “da plačemo, da pjevamo – zajedno”, prisjetili njegovih najvećih hitova i topline koju je ostavljao iza sebe.
“Halid Bešlić bio je zvijezda s mnoštvom hitova, ali i omiljen kao čovjek. Mnogi su ga osobno poznavali, bio je pristupačan i volio razgovarati, kako je znao reći – s rajom”, kazala je jedna od okupljenih Sarajki.
“Vjerujte mi, emocije rade. Nije jednostavno. Mislio sam da će biti lakše, ali kako idu dani, sve je teže. Velika je sreća što sam poznavao tog čovjeka, što sam se s njim družio i radio. Bio je jednostavan i iskren, čovjek koji se više raduje tuđim uspjesima nego svojim. Zato ga i vidite – ljudi su sami došli. I vjerujte mi, ovo neće stati,” rekao je Muharemović.
'Najbolji pjevač, ali i najbolji čovjek
Među mnoštvom, emocije nisu skrivale ni Sarajlije koje su s njim odrasle. Selma, koja je tijekom cijelog okupljanja pjevala, kaže da je morala biti tamo: “Da pozdravimo najboljeg pjevača s ovih prostora, a vidimo i šire. Ne samo pjevača, nego najboljeg čovjeka. To se vidi večeras, vidjelo se i jučer. Možda smo tek sada spoznali koliko je velik bio i kao čovjek i kao pjevač.”
Na pitanje koja joj je pjesma bila najemotivnija, bez razmišljanja je odgovorila: “Pamtit ćeš me. To mi je sada posebno vezano za njega. Simbolično je. Da, pamtit ćemo ga. Odrastaće i nove generacije uz njega, sigurna sam.”
Mnogi su jedva uspijevali suspregnuti suze. “Kao da mi je roditelj otišao,” rekao je jedan od okupljenih. “Želim da ovo postane tradicionalno okupljanje u čast Halidu Bešliću. Kao što idem svake godine u Velu Luku za Olivera Dragojevića, želim da se i ovdje svake godine prisjećamo Halida.”
Halid Bešlić bio je više od pjevača. Bio je simbol Sarajeva, čovjek koji je spajao generacije i narode bivše Jugoslavije. Poznata je njegova izjava da želi da ga se pamti “kao čovjeka” i upravo tako su ga se večeras svi i sjećali.
“Bio je veliki pjevač, ali prije svega veliki čovjek. I svi s kojima smo večeras razgovarali u prvom ga redu tako pamte,” poručila Nikolina Radić uživo iz Sarajeva.