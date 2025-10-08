Shrvana Alka Vuica javila se iz Sarajeva: 'Suze su krenule same, ali opet si me nasmijao'

Više tisuća ljudi okupilo se u Sarajevu kako bi odali počast legendarnom pjevaču Halidu Bešliću, kralju narodne glazbe i čovjeku čije su pjesme obilježile živote generacija. Grad je bio ispunjen tugom i pjesmom, a emocije su preplavile i obožavatelje iz cijele regije. Među onima koji su mu došli odati počast bila je i pjevačica Alka Vuica (64), koja je podijelila dirljivu objavu na Instagramu.

"Mili moj brate, sve si nas rastužio beskrajno i neopisivo svojim naglim i preranim odlaskom. Zadnji put kada smo se čuli rekao si: ‘Nije dobro… ali ako valja mrijet, mrijet će se… j**** ga.’ Suze su krenule same, ali opet si me nasmijao. ‘Imaš li neku pjesmu iz Grčke da mi napišeš tekst, nešto dobro za mene…’ U svojoj muci koju si prolazio i dalje si mislio na muziku, na pjesme, na život. Jer ti si bio hodajući život, meraklija, bekrija, velika bosanska duša, nezaustavljivi optimist, najpozitivnija osoba koju sam poznavala", započela je Alka.

"Jednom sam rekla i nikad porekla da si Božji čovjek! I to si bio i ostao u svakom susretu, u svakom koraku na ovoj zemlji punoj jada. Svakome si bio dostupan, od sviju voljen i poštovan, osjetljiv na nepravdu, duhovan, odan, empatičan, beskrajno talentiran, a opet skroman – čovjek iz naroda. Kada smo se upoznali, rekao si da imam bosansku dušu… i to je najljepši kompliment koji sam ikada dobila. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima, a u mome već odavno imaš posebno mjesto. Voli te do vječnosti tvoja peta sestra", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tuga, pjesme i samo najljepše riječi o Halidu Bešliću: Sarajevo je večeras bilo u suzama