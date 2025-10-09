Ovo su najčešći poremećaji kod adolescenata: Rano prepoznavanje je ključno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U PORASTU /

U najvećoj hrvatskoj bolnici KBC-u Zagreb otvorena je prva klinika za psihijatriju adolescenata. Ujedno je i referentni centar za dječju psihijatriju, ima devet ležajeva, a može primiti oko 10 tisuća mladih pacijenata na godinu.

U Hrvatskoj svako šesto dijete ima psihičke poteškoće. O najčešćim psihičkim poremećajima adolescenata razgovarali smo s pročelnicom Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju pri KBC Zagreb Marom Tripković