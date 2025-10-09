Halidov bliski prijatelj otkrio detalje nakon nesreće: 'Našli smo se kod kuma, a on je...'

PO PRVI PUT /

Sarajevo je sinoć pjevalo i plakalo za Halida Bešlića. Ispred Doma mladih okupilo se više tisuća ljudi, među njima i njegov sin. Bez posebne organizacije, čak i bez pozornice, spontanim koncertom rekli su zbogom glazbenoj legendi, a najavljuje se niz ovakvih okupljanja i u nedjelju diljem regije i šire.

Za RTL Danas prvi put o prijatelju kojeg više nema, govorio je pjevač Duško Kuliš. U više desetljeća prijateljstva bilo je bezbroj stvari kojih se sada prisjeća. No jedna će mu uvijek ostati najdraža.

"Mi smo se naši kod mog kuma i prijatelja gdje sam ja sjeo pred klavir, spustio intonaciju dva tona i tu je prvi put propjevao poslije te nesreće…I onda je on, kad je završio pjesmu, u svom stilu rekao: Uf, ja propjeva. To je bio Halid."

