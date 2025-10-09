Eskalirao broj poremećaja kod djece i adolescenata u Hrvatskoj: 'Puno ih traži našu pomoć'

U najvećoj hrvatskoj bolnici KBC-u Zagreb otvorena je prva klinika za psihijatriju adolescenata. Ujedno je i referentni centar za dječju psihijatriju, ima devet ležajeva, a može primiti oko 10 tisuća mladih pacijenata na godinu.

U Hrvatskoj svako šesto dijete ima psihičke poteškoće.

O najčešćim psihičkim poremećajima adolescenata reporterka RTL-a Danas Maja Lipovščak Garvanović razgovarala je s pročelnicom Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju pri KBC Zagreb Marom Tripković.

Koju su najčešći poremećaji s kojima se javljaju pacijenti?

Najčešći su anksiozni poremećaji, depresivni, u porastu su mnogi poremećaji u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji, kao i poremećaji hranjenja. Imamo puno djece koja traže našu pomoć.

Kolike su stope izlječenja? Je li liječenje uspješnije ako se ranije dođe?

Svakako. Što se ranije dođe i prije prepozna poremećaj, svako liječenje, pa tako i psihijatrijsko, je uspješnije. Imamo veliku stopu uspješnosti jer radimo s mladima koji su istovremeno i najosjetljivija populacija, ali i najizdržljivija. Prema nekim istraživanjima, stopa uspješnosti liječenja kod nas je i do 70 posto.

Ima li porasta takvih bolesti u ova modernija vremena, s društvenim mrežama?

Situacija nije jednaka, bilježi se značajan porast u gotovo svim poremećajima dječje i adolescentne psihijatrije. Posebno posljednjih godina, nakon pandemije, i to posebno anksioznih poremećaja, raznih oblika ovisnosti, posebno o društvenim mrežama i ekranima. U velikom porastu su i poremećaji hranjenja.

Kako to prevenirati? Koji bi savjet dali roditeljima i djeci?

Teško je dati jednoznačan savjet svima, ali svakako su rano prepoznavanje, prevencija, i multidisciplinarni pristup mogu biti od velike koristi.