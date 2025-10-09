Hrvatska ne može kupiti NIS? Naftni stručnjak otkrio grešku: 'Nije to Njuškalo'

Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju. Iako se očekivalo da će primjena američkih sankcija biti odgođena po sedmi put, stupile su na snagu Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Građani Srbije osjetit će posljedice, od goriva do plaća. Oglasio se srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i odgovorio hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru koji je ponudio kupnju NIS-a.

Na situaciju se osvrnuo naftni stručnjak Davor Štern koji je gostovao u RTL-u Danas kojeg smo pitali što Hrvatska dobiva eventualnom kupovinom NIS-a. "Mislim da je sve skupa jedna iluzija. Ne može Hrvatska kupiti NIS ako Rusi neće prodavati svoj udio u NIS-u. Izgleda da je nastupila potrošačka groznica, makar je Božić daleko. Mađari bi kupili Janaf, Hrvatska bi kupila NIS", poručuje Štern.

'Nije to Njuškalo'

Kaže da misli da Srbija nikad ne bi pristala na to da Hrvatska kupi NIS. "To nije moguće. Rusija je pod sankcijom. Kupiti od Rusije znači da ne postoji platni promet između kupca i Rusa. Na koji bi se način takva kupovina uopće isplatila? Mislim da je to koloplet različitih interesa, izjava, promišljanja. Ako mogu spomenuti, ideja da se mijenjaju dionice Janafa za dionice MOL-a, sve to skupa nema neku osnovu", objašnjava naš sugovornik.

"Kao prvo, kada želite nešto kupiti, onda se s time ne ide u javnost jer odmah dižete cijenu. To je stara trgovačka maksima, nije to Njuškalo. Prethodi jedan drugi niz razmišljanja, konzultacija sa svjetskim konzultantskim kućama, izračuna političkih i tržišnih rizika. Mislim da je to došlo u dobroj namjeri da se pokaže da hoćemo pomoći Srbiji u teškom trenutku, ali mislim da trenutak nije toliko težak. Čuli smo da imaju strateške rezerve naftnih derivata barem za tri mjeseca, kao što bi trebali imati, a imaju i nešto nafte u skladištima. Prema tome, vjerujem da će se u roku od dva-tri mjeseca sve skupa riješiti i da neće dovesti do velikih poteškoća u opskrbi Srbije naftom", nastavlja Davor Štern.

Na pitanje je li MOL izgledniji kupac za NIS, Štern poručuje: "Opet se postavlja pitanje kako može biti kupac. Može doći i položiti neke novce, ali to se radi u tajnosti, ne preko medija. Možda oni već pregovaraju, mi to ne znamo. Mislim da je ironična reakcija predsjednika Vučića upravo na tom tragu".

Hrvatska može profitirati?

Pitali smo bi li Janaf mogao biti u problemu zbog američkih sankcija. "Mogao bi biti u problemu smanjenih prihoda, ali Janaf je dobro vođena kompanija. Mislim da imaju dobre rezerve tako da dva-tri mjeseca o kojima govorimo ne bi ih dovela na koljena, našao bi se uvijek način. Nisu to tako veliki da iz toga radimo veliku priču, ali gubitak od 18 milijuna eura na poslovanje Janafa, koje je godinama bilo dobro, jer se zadržala neka dobit, akumulirao kapital za crne dane, mislim da to ne bi bio problem".

Prokomentirao je što bi se moglo dogoditi ako se u Srbiji ne nađe rješenje za ta dva-tri mjeseca. "Još uvijek Srbija može uvoziti derivate iz okolnih zemalja, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, u krajnjoj liniji i Hrvatskoj", govori Štern.

Potom nam odgovara može li Hrvatska profitirati iz toga. "Nažalost, da. Mislim, nažalost, ne bi bilo lako, ali nešto bismo mogli dobiti kroz povećanu prodaju koje danas nemamo. Pitanje o zamjeni dionica je isto dosta neozbiljno, Janafa u odnosu na INA-u, jer čak ni izračun nije točan. Ako Hrvatska posjeduje 44,84 dionica INA-e, otkupom pet posto došlo bi tek do 49,84, opet nismo preko 50 posto", zaključio je Štern.