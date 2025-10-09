Vučić sasuo paljbu po Hrvatima: 'Mi ćemo kupiti HEP, JANAF. Platit ćemo 50 posto više od bilo kog drugog'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je najave ministra Ante Šušnjara da je Hrvatska zainteresirana za kupnju NIS-a. "Hrvatski ministar Šušnjar je rekao da je Hrvatska zainteresirana za kupnju Naftne industriju Srbije? A ja nisam sposoban da pronađem rješenje? Osam puta su Amerikanci na moju molbu odlagali sankcije.

Nije ih Sveti Petar molio nego ja. Produžili bi oni još, da sam ja htio potpisati da ćemo ići u otimačinu. Rekli bi, nema problema, evo još mjesec, dva. Samo nam ti Vučiću garantiraj, samo da tvoju riječ imamo da idete u nacionalizaciju.

Ali ja sam rekao da to stoji kao opcija, ali kao posljednja opcija. Ja nisam komunist, nisam lopov, mrzim 45. i 46.! I podsjećanje na to! Kao što mrzim i fašizam, upadanje ljudima u kuće, rušenje stranačkih prostorija i sve drugo. I nikad to nisam htio raditi. I nisam im htio dati riječ za otimačinu. I zato su sankcije danas stupile na snagu", komentirao je Vučić.

O prodaji NIS-a

"Tjerate me sad da govorim što mislim, a ponekad je bolje da budem gospodar neizgovorenih riječi. Sad ću vam reći, mi smo zainteresirani kupiti Hrvatsku elektroprivredu, JANAF, sve! Ali nisu nam dali čak ni da Kraš kupimo kad smo htjeli. A mi smo njima dali sve što su poželjeli. Toliko o europskim vrijednostima i slobodama tržišta. Ali danas lijepo posluju i nitko ih ne ometa ni o čemu", komentirao je Vučić najave o prodaji NIS-a.

Srbijanski predsjednik sarkastičnim tonom rekao je da je "jako sretan da su Hrvati zainteresirani za kupnju NIS-a, toliko im je stalo do Srbije".

"Vidjeli smo to u posljednjih 11 mjeseci. Ovako, kad nas ruski prijatelji obavijeste da planiraju prodaju NIS-a, obavijestit ćemo i mi Hrvate. Dobro došla je svačija ponuda. Ali unaprijed ih obavještavamo da mi već imamo najbolju ponudu za HEP, nitko im neće ponuditi toliko novca. Nema te Amerike, Kine, ma dat ćemo 50 posto više novca za HEP više nego bilo koji drugi ponuđač na svijetu. Neka imaju to na vidu, nek to zabilježe. Tražimo samo transparentan natječaj i tender. Izaberite najboljeg ponuđača, Srbija će dati 50 posto više novca. Sve najbolje im želim!", zaključio je Vučić.

