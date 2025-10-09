Znate li uopće što je NIS? Trump je zadao najveći udarac, a kriza se prelila i na Janaf

Naftna industrija Srbije ili skraćeno NIS našla se na udaru američkih sankcija. Ova odluka Trumpove administracije potresla je cijeli energetski sustav u jugoistočnoj Europi, a naftna kriza nije zaobišla ni Hrvatsku.

U nastavku donosimo detalje o srbijanskom naftnom divu, kako se našao na Trumpovu popisu ruskih sankcija i što to znači za Hrvatsku.

Što je NIS?

Naftna industrija Srbije velika je energetska kompanija sa sjedištem u Srbiji. Bavi se proizvodnjom, preradom i prodajom naftnih i plinskih derivata.

Kompanija se osnovana 1945. godine. Izgradnja prvog magistralnog plinovoda završena je 1963. godine. Tada su povezana sva naftna polja s gradom Pančevom, gdje je izgrađena prva rafinerija.

Osim u Srbiji, NIS posluje i u zemljama regije. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina aktivnosti se provode u Rumunjskoj i Bosni i Hercegovini, dok je u području maloprodaje tvrtka aktivna u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumunjskoj.

Rusi postaju većinski vlasnik

Ruska tvrtka Gazprom Neft ulazi 2009. postaje većinski dioničar kompanije, na temelju međudržavnog Ugovora o kupoprodaji između Republike Srbije i Ruske Federacije o kupnji preko 50 posto dionica.

Tri godine kasnije, u Beogradu je službeno otvorena prva benzinska postaja premium marke Gazprom.

Ova maloprodajna mreža počinje se brzo širiti u regiji, u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumunjskoj. NIS upravlja mrežom od preko 400 benzinskih postaja na balkanskom tržištu pod dva brenda - NIS Petrol i premium brend Gazprom.

Američke sankcije

U siječnju ove godine, SAD su uvele sankcije protiv ruskog energetskog sektora, pa se i NIS našao na listi SDN (Specially Designated Nationals) zbog većinskog ruskog vlasništva.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija tražio je promjenu vlasničke strukture kompanije, odnosno da Rusi napuste NIS jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.

Trumpova administracija osam je puta do sada odlagala punu primjenu sankcija. No, NIS danas nije dobio novu odgodu Washingtona, te su sankcije stupile na snagu u šest sati ujutro.

Što dalje?

Iz kompanije su jutros objavili da je NIS spremno dočekala američke sankcije koje su jutros stupile na snagu, da je osigurano dovoljno zaliha naftnih derivata i sirove nafte i poručila da nema razloga za paniku niti da se stvaraju redovi na crpkama.

Prioriteti, kao i do sada, dodaju, ostaju redovita opskrba domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da srpska rafinerija u Pančevu bez dodatnog dotoka nafte može raditi do 1. studenog, poslije toga teško.

Kako će to utjecati na Hrvatsku?

Američke sankcije koje su usmjerene na NIS pogodile su i JANAF, kojem je onemogućeno da transportira sirovu naftu prema rafineriji u Pančevu. JANAF je jedini naftovod koji opskrbljuje rafineriji u Pančevu.

Iz Vlade su danas najavili da je Hrvatska spremna preuzeti NIS ako bi to pomoglo stabilizaciji situacije.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da JANAF neće imati gubitke, nego "izmaklu dobit" te da se već radi na diversifikaciji poslovanja kao bi nadomjestili taj posao.

