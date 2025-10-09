Zoki dao ključan savjet Daliću za utakmicu odluke: 'Nema pimplanja, ovo naredi igračima!'

Manje od četiri sata ostala su do utakmice odluke - Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu igra protiv Češke!

U Prag je stiglo i oko 900 hrvatskih navijača, a svi se nadaju pobjedi Vatrenih, koja nas vodi na Svjetsko prvenstvo iduće godine. Do sada su upisali maksimalnih 12 bodova, a današnju utakmicu obilježit će veliki jubilej. Zlatko Dalić proslavit će 100. utakmicu na klupi Hrvatske.

Pitali smo vas

U rubrici Net.hr-a "Pitamo vas" pitali smo i vas "Što biste savjetovali izborniku za pobjedu protiv Češke?" Izdvojili smo neke odgovore. "Da složi ekipu po kvaliteti, a ne po zaslugama i 'dragostima', kaže Ivan Pavlović.

Marinko Stipić kaže: "Uvijek sve spontano, kao i do sada. I zaigranost, što je i sam centar Hrvata i reprezentacije", dok Zoki Zoks poručuje: "Naredi igračima da šutiraju gol sa svih pozicija i udaljenosti, a ne pimplati i da s dva metra zabiješ".

"Trčanje je bit svega. Ako stojiš k'o panj, ništa", istaknuo je Robert Dautović. "Kupi utakmicu", kroz šalu poručuje Kristijan Kiko, a Lidija Novak govori: "Dokazano smo bolji od njih. Samo srčano i hrabro".