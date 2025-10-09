Boris Jovičić javio se s posljednjim informacijama uoči utakmice istine, traži se karta više

IZ PRAGA /

Uoči utakmice istine Češke i Hrvatske u Pragu javio se Boris Jovičić za RTL Danas s najnovijim infromacijama i razgovorom s navijačima.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazil

Nema promjene u hrvatskih 11, Livaković je na golu, unatoč tome što u Gironi grije klupu. Joško Gvardiol se vratio nakon što je zbog ozljede propustio prošlu akciju. Česima nedostaju dva ponajbolja igrača, Schick i Hložek. Očekujemo agresivnu Hrvatsku s presingom od prve minute.

Česti ne rade nekakvu vidljivu atmosferu, hrvatski se navijači dobro zabavljaju, prošli su gradom u korteu i došli su na stadion. 900 navijače će biti na stadionu, a traži se ulaznica više te će Hrvata na stadionu biti i više od tisuću.