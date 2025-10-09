Dalić na udaru: 'Gdje je državni neprijatelj broj 1, to je bilo za mazanje oči narodu?'

Hrvatska u četvrtak u Pragu protiv Češke igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Vatreni bi pobjedom napravili ogroman korak prema Mundijalu, a izbornik Zlatko Dalić odlučio je na teren poslati sastav na koji su navijači imali primjedbe.

U momčad se vratio Joško Gvardiol, a cijeli sastav je izgledao ovako:

Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, Petar Sučić - Mario Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

Navijači su na tu momčad imali neke primjedbe. Prenosimo njihove komentare s društvenih mreža:

"Zašto zove Marca Pašalica kada mu nikad ne da igrat?"

"Livaković umjesto Kotartrskog, bravo Daliću 😂"

"Ćaleta-Car mu igra, a Vušković na klupi😂"

"Di je Luka Sučić državni neprijatelj broj 1, pisalo se da je dobio poziv, ili je to bilo samo za zamazat oči narodu?"

"Livaković? Šalite se?"

