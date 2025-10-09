Ozlijedio se Dinamov branič, otvara li ovo vrata Bennaceru za Europsku ligu?

Moreno Živković ozlijedio se na okupljanju hrvatske U21 reprezentacije i izbornik Ivica Olić umjesto njega je pozvao igrača Slaven Belupa Zvonimira Katalinića koji se već priključio treninzima.

Za Dinamo to može biti loša i dobra stvar. Svakako je loše što se ozlijedio mladi igrač i možemo samo poželjeti da ozljeda nije ozbiljna. Ipak, kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Naime, za Dinamo bi ovo moglo značiti da će imati Ismaela Bennacera do kraja Europske lige.

Dinamo bi mogao iskoristiti UEFA-ino pravilo

O čemu se radi? Znamo da Bennacer nije registriran za Europsku ligu (njezinu ligašku fazu) jer je u Dinamo stigao kada je rok za prijavu igrača za Europsku ligu već prošao. Međutim, UEFA ima pravilo koje kaže kako svaka ekipa može naknadno prijaviti jednog igrača, ali samo ako neki od nogometaša koji je na listi doživi dugotrajnu ozljedu ili bolest do šestog kola grupne faze.

Dakle, ako je ozljeda Morena Živkovića takva da bi ga spriječila da se na teren vrati do kraja ligaške faze (kraj siječnja), Dinamo može pokazati medicinske papire UEFA-i i umjesto njega prijaviti Bennacera. Još jedna potencijalna kvaka jest broj tzv. Homegrown igrača, to su igrači koji su potekli u Dinamovoj akademiji, odnosno koji su barem tri godine u klubu između svoje 15. i 21. godine.

Živković jest u toj kvoti igrača. UEFA zahtjeva barem osam igrača u toj kvoti. Bennacer tu naravno ne spada, ali Dinamo ih i bez Živkovića ima devet pa to ne bi trebao biti problem.

