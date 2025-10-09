Francuz iz Dinama ponovno završio na listi ozlijeđenih: Sve jasnije da odlazi!

Nakon što se tek nedavno vratio treninzima i činilo se da bi mogao konkurirati za momčad nakon reprezentativne stanke, Ronael Pierre-Gabriel ponovno je završio izvan pogona. Prema informacijama iz Maksimira, francuski branič doživio je rupturu lista, što ga ponovno udaljava s travnjaka i vrlo vjerojatno znači kraj njegove epizode u plavom dresu.

Podsjetimo, Dinamo ga nije uvrstio na popis igrača za Europsku ligu, što je već tada bio jasan signal da se na njega ozbiljno ne računa. Klub je to opravdao ozljedom, no tada nitko nije spominjao da bi se radilo o težem problemu. Iako je nakon toga nakratko trenirao s momčadi, ubrzo je ponovno bio primoran raditi po posebnom programu zbog novih bolova.

Samo što se vratio u puni ritam – dogodio se novi peh. Nova ozljeda sada ga ponovno izbacuje iz konkurencije, a prema svemu sudeći, Dinamova priča s francuskim desnim bekom bliži se kraju.

Pierre-Gabriel ima ugovor s klubom do ljeta iduće godine, ali sve upućuje na to da do raskida može doći već ove zime. Produljenje se, prema svemu što se zna iz Maksimira, ne razmatra.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću za 100. nastup