Kovačević će s provjerenim receptom po tri boda u Srbiju: Ipak, jedna stvar ga muči...

Dinamo u Bačkoj Topoli neće bitno mijenjati pobjedničku postavu s utakmica protiv Hajduka i Fenerbahçea. Jedini izostanak je ozlijeđeni stoper Dominguez, pa će uz McKennu u obrani krenuti Theophile. Na bokovima će biti Valinčić i Goda, dok se Pierre-Gabriel nakon ozljede tek vratio treninzima i nije prijavljen za Europsku ligu.

Veznu liniju činit će Mišić, Ljubičić i Zajc, a u napadu će startati Lisica, Hoxha i Beljo. Dvojba postoji oko desnog krila, Lisica ili Bakrar, no Kovačević će vjerojatno ostati vjeran prvom izboru. Bakrar se dosad iskazao kao adut s klupe, unoseći energiju i zabijajući ključne golove.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Maccabi Tel Aviv UŽIVO u četvrtak od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Trener Mario Kovačević naglasio je da i dalje računa na 14-15 igrača u rotaciji, uz poneke prilike za ostale, ali bez većih eksperimenata.

