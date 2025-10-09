ARRR /

Talijani trenirali s gusarskim povezom na oku, nije šala: Evo o čemu se radi

Foto: Fabio Fagiolini/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia

Naime, ovakav trening potječe iz boksa, a počeo se koristiti u nogometu

9.10.2025.
17:55
Sportski.net
Fabio Fagiolini/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia
Pažnju na sebe su privukli mladi reprezentativci Italije. Naime, na treningu su viđeni s povezom na oku, poput gusara. Nije riječ o šali ili maškarama već o posebnoj vrsti treninga. 

Naime, ovakav trening potječe iz boksa, a počeo se koristiti u nogometu. Glavna mu je svrha vježbanje koncentracije, smanjenje osjećaj umora i poticanje instinktivnije povezanosti s igrom. Prema Gazzetti Dello Sport, talijanski izbornik Silvio Baldini je osmislio kratke, dvadesetminutne sesije, koje su podijeljene u tri dijela.

U prvom dijelu igrači imaju povez preko dominantnog oka, onog koje je obično povezano s najjačom rukom ili nogom. Povez se zatim prebacuje na drugo oko, prije nego što se u završnoj fazi treninga potpuno ukloni. Tvrdi se da je povez doveo do toga da se igrači moraju jako koncentrirati tijekom tehničkih treninga, poboljšavajući brzinu, reflekse i periferni vid, s uvjerenjem da će također smanjiti umor u utakmicama kada imaju koristi od potpunog vida.

 

 

„Želim potaknuti dečke da na teren ne gledaju samo očima, već i umom i tijelom“, rekao je Baldini za Gazzettu u rujnu. Baldini je prethodno koristio ovu metodu treninga kada je trenirao Palermo, Crotone i Pescaru.

Talijanska Nogometna ReprezentacijaNogometni Trening
