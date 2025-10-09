Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Korteo hrvatskih navijača prije utakmice sa Češkom privukao puno pažnje
Uoči utakmice Hrvatske i Češke u Pragu atmosfera na gradskim ulicama je uzavrela, a hrvatski navijači su nekoliko sati prije početka susreta u korteu krenuli prema stadionu.
Navijači su se mirno kretali uz pjesmu, a sve se to odvijalo uz veliku pratnju policije.
Na putu su doživjeli i provokaciju. Neki su im momci iz tramvaja pokazivali tri prsta.
U zraku je bio i helikopter iz kojega su promatrali što se događa.
