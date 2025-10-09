PRAG U KOCKICAMA /

Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju

Korteo hrvatskih navijača prije utakmice sa Češkom privukao puno pažnje

9.10.2025.
19:37
SPORTSKI.NET
Marko Lukunic/pixsell
Uoči utakmice Hrvatske Češke Pragu atmosfera na gradskim ulicama je uzavrela, a hrvatski navijači su nekoliko sati prije početka susreta u korteu krenuli prema stadionu.

Navijači su se mirno kretali uz pjesmu, a sve se to odvijalo uz veliku pratnju policije.

Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell

 

Na putu su doživjeli i provokaciju. Neki su im momci iz tramvaja pokazivali tri prsta.

Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell

U zraku je bio i helikopter iz kojega su promatrali što se događa.

Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona, na putu su doživjeli provokaciju
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska UŽIVO pratite u četvrtak od 20.45 na portalu Net.hr.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazil

POGLEDAJTE VIDEO: Ludnica na ulicama praga prije utakmice Češke i Hrvatske

Hrvatska Nogometna ReprezentacijačeškaNavijači
