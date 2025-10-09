U požaru su ostali bez svega, ostali samo goli zidovi: Ana nije mogla suzdržati suze
Hrvatska ponovno nesebično pomaže. U tijeku je akcija za obitelj Slatinac kod Orahovice kojoj je vatra uništila dom
U jednoj noći u požaru je izgorjelo sve što je godinama stvarano.
"Grozno, radili smo, cijelog života se patili da bi nešto i na kraju smo izgubili sve, sve smo renovirali u osmom mjesecu. Ne znam, ne mogu, ne mogu vam reći ništa više“, kroz plač govori Ana Slatinac iz Donjeg Predrijeva.
Umjesto riječi, uslijedio je zagrljaj supruga i pokušaj utjehe. "Nemoj plakati", govori Anin suprug Slavomir.
"Ah, nemoj, to je jače od mene", odgovara Ana.
No, u noći strave Ana je bila jača od požara i u gustom dimu pomogla bolesnom suprugu da izađe iz kuće.
Pomažu susjedi
"To je mene, uhvatilo, kada sam se okrenula vidjela sam plamen“ opisuje Ana.
U pomoć su stigli susjedi.
"Mi smo u pidžamama, jakne obukli, došli tu pomoći što se može, već su stizali vatrogasci, gasili naveliko", prisjetio se Marko Garić iz Donjeg Predrijeva.
Ali požar se nije mogao zaustaviti. "Vjetar je puhao i to je hvatalo sve dalje i dalje. Uništeno je sve, totalno", utučen je Slavomir.
"Velika tragedija, ja sam odrastao s tim ljudima, znači uvijek su se trudili, dobri i pošteni, vrijedni, nedavno su obnovili sve, zadesila ih ta tragedija, svi smo u šoku", priznaje kaže susjed Marko.
Šokantni su i prizori zgarišta.
Ostali bez svega što su imali
"Vidimo da su samo goli zidovi ostali, em je to stara gradnja, em su sada u spašavanju i gašenju požara natopljeni s vodom, tako da najvjerojatnije će to sve trebati rušiti do temelja", ističe načelnik Općine Zdenci Tomislav Durmić.
A treba i brzo djelovati.
"Ide hladnoća, možda neku montažnu kućicu ili nešto, da ljudi dočekaju zimu u toplom i ovako su bolesni", apelira susjed Garić.
I bez svega što su imali. Zapravo, bez svih stvari, jer ono najvrjednije još uvijek je tu.
"Svi smo uglavnom tu, da pomognemo, u svemu tome, najsretniji smo što su živi“ govori sa suzama u očima Garić.
Ovi ljudi čije oči govore više od riječi – trebaju pomoć. Vjerujemo da će dobri ljudi to osjetiti, a Hrvatska pokazati svoj veliko srce.
