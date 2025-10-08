Ovo je piroman koji je zapalio 12 ljudi: Tužitelj otkrio morbidne detalje paklenog čina

Muškarac iz Floride uhićen je u vezi s požarom Palisades, koji je u siječnju harao Los Angelesom. Požar površine više od 23.000 hektara 7. siječnja ubio je 12 ljudi i uništio gotovo 6900 kuća, piše Sky News.

Jonathan Rinderknecht (29) je u to vrijeme radio kao vozač Ubera i ostavio je putnika na Staru godinu prije nego što se prošetao planinarskom stazom i zapalio vatru.

Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.

— Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 8, 2025

Rinderknecht je koristio ChatGPT kako bi stvorio sliku "gorućeg grada“, tvrdio je Bill Essayli, vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika za Južnu Kaliforniju.

Pobjegao je s mjesta požara, ali se vratio na istu stazu gdje je ranije bio kako bi gledao kako gori, prema riječima Essaylija.

Gledao je kako gori

"Otišao je čim je vidio da vatrogasna vozila idu na mjesto događaja. Okrenuo se i vratio se tamo. Snimio je video i gledao ih kako se bore s požarom", rekao je Essayli.

Rinderknecht je uputio nekoliko poziva hitnoj službi 911 kako bi prijavio požar, navodi se u kaznenoj prijavi.

Tijekom razgovora sa istražiteljima 24. siječnja Rinderknecht je govorio o tome gdje je započeo požar - informacija koja još nije bila javna i za koju se ne bi znalo da nije svjedočio, navodi se u prijavi. Osumnjičenik je bio vidno nervozan tijekom intervjua.

Njegovi pokušaji da nazove 911 i pitanje ChatGPT-u o tome kako je cigareta zapalila požar ukazivali su na to da je "želio sačuvati dokaze o sebi kako pokušava pomoći u gašenju požara i želio je stvoriti dokaze o nevinijem objašnjenju uzroka požara", dodaje se u prijavi.

Istražitelji su utvrdili da je požar namjerno zapaljen, vjerojatno upaljačem korištenim na raslinju ili papiru, navodi se u kaznenoj prijavi. Vlasti su pronašle upaljač "nalik roštilju" u pretincu za rukavice njegova automobila.

