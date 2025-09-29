Požar na Kaptolu, sve je puno gustog dima! Vatrogasci otvorili krov: 'Morali smo se uvjeriti...'

Požar je izbio u ponedjeljak ujutro na području zagrebačkog Kaptola.

Nad nebom se nadvio dim, a zagrebački vatrogasci za Net.hr potvrdili su da su na teren izašli nakon što im je stiglo više dojava o požaru na manjem, starijem objektu.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Foto: Patrik Macek/pixsell

Plamen ušao u međukatne konstrukcije

Vatra se zavukla u međukatne konstrukcije i u jednom trenutku se primala na krovište susjednog objekta. Međutim, vatrogasci su pravovremenom reakcijom spriječili da se ne proširi na tavan i krovište susjednog objekta.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Kako bi se uvjerili da više nema otvorenog plamena, vatrogasci su otvorili krov, a iz prostora su uklonili bocu plina i kisika. Taj prostor inače koristi tvrtka koja se bavi preradom plastičnih masa, umjetnih smola i uslugama.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Više detalja, kao i materijalna šteta, trebalo bi se znati nakon očevida.

