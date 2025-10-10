AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli

POPLAVA LAŽNIH VIDEA /

Pokojni Prince u shoppingu, Michael Jackson u fast foodu. Lažni govori JFK-a. Isus koji snima selfije na Posljednjoj večeri, Kraljica Elizabeta kao DJ-ica. Životinje iz zoološkog koje šeću po cesti. Sigurno ste primijetili, zadnjih 10 dana otkad postoji alat SORA2, umjetna inteligencija koja stvara video klipove, internet je prepun snimki koje nisu istinite, ali svakako tako izgledaj

Čuli ste u srijedu, kći Robina Williamsa moli ljude da joj prestanu slati AI snimke njenog oca, kao i kći Martina Luthera Kinga. Influencer i boksač Jake Paul, kojeg su već prikazali kako prelazi na islam i priznaje da je gay, kaže da će ih sve tužiti.

Kako su stvari izmakle kontroli, razgovarali smo s redateljem koji se s umjetnom inteligencijom igra već dulje vrijeme - on je Filip Filković Phillatz.

Razgovor pogledajte u videu