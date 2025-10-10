Džeparošice harale Zagrebom, donosimo savjete kako zaštititi novčanike i torbice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OPREZA NIKAD DOSTA /

Posljednjih šest mjeseci banda džeparica pljačkala je starije ljude u centru Zagreba i na području Maksimira. Otimali su im novčanike na cesti te organizirano pljačkale u javnom prijevozu. No policija im je ipak stala na kraj. Dvadesetdvogodišnja članica razbojničkog klana je uhićena, a za preostalim trima članicama bande policija traga. Žrtve džeparica uglavnom su bile ženske osobe starije dobi.

O detaljima ove priče razgovarali smo s voditeljem Odjela za imovinske delikte zagrebačke policije Ivanom Kuharom.