OPREZA NIKAD DOSTA /

Džeparošice harale Zagrebom, donosimo savjete kako zaštititi novčanike i torbice

Posljednjih šest mjeseci banda džeparica pljačkala je starije ljude u centru Zagreba i na području Maksimira. Otimali su im novčanike na cesti te organizirano pljačkale u javnom prijevozu. No policija im je ipak stala na kraj. Dvadesetdvogodišnja članica razbojničkog klana je uhićena, a za preostalim trima članicama bande policija traga. Žrtve džeparica uglavnom su bile ženske osobe starije dobi.

O detaljima ove priče razgovarali smo s voditeljem Odjela za imovinske delikte zagrebačke policije Ivanom Kuharom.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.10.2025.
8:47
Boris Mišević
PljačkanjeJavni PrijevozSavjetiPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx