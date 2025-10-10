Cijena kakaovca drastično pala, čokolada nikad skuplja! Stručnjakinja objasnila što se događa

Cijena kakaovca se gotovo prepolovila u odnosu na travanj, kada je tona stajala 11 tisuća dolara. Do snažnijeg pada cijene došlo je zbog tržišnog očekivanja globalnog viška uz slabiju potražnju te povoljne vremenske uvjete kod najvećeg svjetskog proizvođača - Obale Bjelokosti, poručuju iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Ekvador koji je četvrti najveći proizvođač, trebao bi proizvesti više od 650 tisuća tona, čime bi potencijalno nadmašili Ganu, kao drugog najvećeg svjetskog proizvođača.

Dok cijene kakaovca idu prema dolje, cijena čokolade nastavlja rasti, što pokazuju i posljednji podaci Eurostata. Samo u Hrvatskoj cijene su u odnosu na lanjski kolovoz više 8,9 posto.

Zašto cijena čokolade na pada?

O svemu razgovaramo s konzultanticom za poljoprivredno prehrambenu industriju Zvjezdanom Blažić.

Vidimo cijena kakaovca pada, zašto onda ne pada cijena čokolade?

Mislim da zaista je malo prerano govoriti uopće o tome da cijena iznenada pada jer cijene jako osciliraju iz mjeseca u mjesec. Mi smo i prošle godine imali situaciju da je u ovo doba godine cijena bila otprilike na 8000 dolara po toni, da bi već krajem godine skočila na gotovo 13.000. Dosta toga ovisi, naravno, i o žetvama kakaovca.

Izgleda da je ove godine berba nešto bolja u Južnoj Americi, ali daleko je to od toga.

U Africi još uvijek pada proizvodnja, vladaju bolesti. Mislim da svi koji danas nabavljaju kakaovac je pitanje kada su nabavili jer oni često kupuju na dugotrajne rokove.

Ovog trenutka uopće ne možemo govoriti o snižavanju cijene kakao proizvoda, čokolade i ostalih proizvoda na bazi kakaovca. Pogotovo moramo naglasiti da proizvođače čokolade zapravo čekaju dosta izazovna vremena, jer cijela regulativa koja ide, i na nivou Europske komisije koja se tiče smanjenja udjela šećera, mogućnosti plaćanja poreza, sve to zapravo utječe na tu cijenu koja sigurno ne može biti puno manja nego što je sada. Rezultat toga je da nam potrošnja pada.

Potrošači to teško mogu shvatiti zašto cijena ne pada

Isto tako moramo uzeti u obzir da do prije dvije, tri godine cijena kakaovca se kretala između dvije do četiri tisuće dolara. To su enormni rast koji je u zadnjih par godina. Kakaovac nije jedina sirovina i jedini sastojak u kalkulaciji čokolade. Tu su i šećer i svi ostali proizvodi. Također, energija, tako da je vrlo teško govoriti o mogućnosti da se cijene sada korigiraju na niže.