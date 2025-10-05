Novi šok za kupce nekretnina: Pogledajte koliko su cijene stambenih objekata skočile u godinu dana

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) za drugo tromjesečje 2025. godine potvrđuju nastavak snažnog rasta cijena na tržištu nekretnina. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj porasle su za 13,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je na kvartalnoj razini zabilježen rast od 4,4%. Ovi podaci ukazuju na to da se pritisak na kućne budžete svih onih koji planiraju kupnju stana ili kuće ne smanjuje.

Postojeći stanovi poskupjeli više od novogradnje

Zanimljiv trend koji se ističe u novom izvješću jest razlika u kretanju cijena između novih i postojećih stambenih objekata. Dok je novogradnja na godišnjoj razini poskupjela za značajnih 11,0%, cijene postojećih stambenih objekata zabilježile su još veći skok od čak 13,7%.

Na kvartalnoj razini ta je razlika još izraženija. Cijene novih stanova i kuća porasle su za 1,5% u odnosu na prva tri mjeseca 2025., dok su postojeći objekti u istom razdoblju poskupjeli za 5,2%. To sugerira da je potražnja za rabljenim nekretninama i dalje iznimno visoka, što dodatno potiče rast njihovih cijena.

Jedna regija bilježi rekordan rast cijena

Analiza po regijama otkriva da, iako cijene rastu u cijeloj zemlji, tempo rasta nije ujednačen. Najveći godišnji skok cijena, koji iznosi čak 18,2%, zabilježen je u kategoriji "Ostalo", koja obuhvaća sve dijelove Hrvatske izvan Zagreba i Jadrana.

Grad Zagreb i Jadran također bilježe snažan dvoznamenkasti rast, no on je ipak umjereniji u usporedbi s ostatkom zemlje. U Zagrebu su cijene na godišnjoj razini više za 12,2%, a na Jadranu za 12,3%. Ovakav razvoj događaja pokazuje da se tržište nekretnina sve više "zagrijava" i u kontinentalnim dijelovima zemlje koji su do sada imali sporiji rast.

Kada se ovi postoci pretvore u stvarne iznose, prosječna cijena kvadrata u Zagrebu dosegnula je oko 3.600 eura. Na Jadranu su razlike značajne – od prosječnih 3.500 do 4.000 eura u gradovima poput Splita, pa sve do rekordnih iznosa u najatraktivnijim lokacijama. Apsolutno najskuplji kvadrat u Hrvatskoj i dalje drži Dubrovnik, gdje cijene za premium nekretnine uz obalu dosežu i do 10.000 eura po metru kvadratnom.

Podaci koje objavljuje Državni zavod za statistiku temelje se na stvarnim kupoprodajnim transakcijama koje prikuplja Porezna uprava.

