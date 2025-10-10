Trump se nadao, ali uzalud... Nobel za mir otišao je u mrsku mu Venezuelu

NOBELOVKA MACHADO /

Nikad iščekivaniji Nobel za mir – jer je za njega bio nominiran američki predsjednik Donald Trump. Najprestižnija nagrada na svijetu otišla je u ruke venezuelanske oporbene političarke Maríe Corine Machado.

Predsjednik Odbora za dodjelu Nobelove nagrade za mir Jørgen Watne Frydnes rekao je: „Ona prima Nobelovu nagradu za mir za svoj neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele i za svoju borbu za postizanje pravednog i mirnog prijelaza iz diktature u demokraciju.”

Machado, 57-godišnjakinja, simbol je liberalne borbe protiv režima i najglasnija kritičarka venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Poziva na obnovu demokracije u zemlji razorenoj korupcijom, inflacijom i političkim progonom. I sama je u bijegu više od godinu dana – a nagađa se da, baš zbog straha, po nagradu neće doći.

María Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025., kratko je izjavila: „Nemam riječi. Pa, puno vam hvala, ali nadam se da razumijete da je ovo pokret. Ovo je postignuće cijelog društva, ja sam samo jedna. Sigurno ovo ne zaslužujem. O, moj Bože.” Više u prilogu Maje Oštro Flis.