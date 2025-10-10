Zagrebački fakulteti poslali apel roditeljima: Pustite djecu da odrastu

'HELIKOPTERSKI RODITELJI' /

Neki roditelji teško se mire s time da su im djeca odrasla pa pokušavaju rješavati njihove probleme i na fakultetu. Zbog toga su zagrebački fakulteti zamolili roditelje da se ne miješaju.

Dolaze na upise i konzultacije, opravdavaju izostanke i moljakaju za više ocjene i to ne u školi nego na fakultetu! Zato su zagrebački Stomatološki i Fakultet političkih znanosti poslali apel – dragi roditelji, pustite djecu da odrastu!

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Laure Damnjanović Šalamon