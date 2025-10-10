Šok za ljubitelje čokolade: Kockice nikad skuplje, a sirovina pojeftinjuje! Evo što kažu konditori

Od 11 tisuća dolara za tonu u travnju, do gotovo prepolovljene cijene danas - kakaovac, ključni sastojak čokolade, na svjetskom je tržištu znatno pojeftinio.

Ipak, cijena čokolade ne ide dolje.

Čokolada je, prema podacima Eurostata u kolovozu, u odnosu na isti mjesec lani, najviše poskupjela u Poljskoj i Estoniji - gotovo 35 posto.

U Rumunjskoj je čokolada skuplja nešto više od 33 posto, a u Latviji gotovo 30 posto. U Hrvatskoj je poskupljenje u kolovozu znatno niže, ispod 9 posto (8,9 posto), no početkom godine i u Hrvatskoj je postotak bio gotovo 30 posto (u drugom mjesecu 29,8 posto).

Proizvođači koriste zalihe

"Svi proizvođači koriste zalihe koje su kupili u trenutku visoke cijene. Poremećaj koji je nastao prije godinu i pol dana zbog klimatskih promjena i bolesti kakaovca, doslovno je prepolovio berbu i sada se polako tržište normalizira, ali kada usporedimo cijenu od prije dvije godine mi smo još uvijek na 200 posto razlike od cijene prije dvije godine" kazao je za RTL vlasnik Nadaline Marinko Biškić.

Povoljne vremenske prilike, očekivani bolji urod u Africi, ali i veća otkupna cijena koju su trgovci ponudili proizvođačima, spustili su cijenu sirovine.

"Ali to još uvijek nije stabilno. Cijene kakaovca jako fluktuiraju iz mjeseca u mjesec. Ovo je sada jedan trenutak u kojem su cijene pale, ali hoće li to tako biti ili će se ponoviti scenarij iz prošle godine kada cijena u ovo doba bila oko 8 tisuća dolara, a narasla na 13 – vidjet ćemo", tvrdi konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji Zvjezdana Blažić.

Cijena čokolade, kažu proizvođači, ne ovisi samo o cijeni kakaovca.

Nije bitna samo cijena kakaovca

U konačni proizvod ulazi sve – od lješnjaka i mlijeka do ambalaže, energije i rada. A sve to – poskupljuje.

"Treba reći da je udio troška sirovine kakaovca toliko porastao u strukturi troškova konditora, da je naša industrija na koljenima“ ističe za RTL Danas glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić.

Iz udruge poručuju da, unatoč pojeftinjenju glavnog sastojka, cijene čokolade neće padati.

"Postoje i dalje razni klimatski rizici koji bi u nastavku godine opet mogli prouzročiti ponovni rast cijene, a kad pogledamo i ove cijene koje su se navodno stabilizirale, one su i dalje višestruko iznad onih koje smo navikli gledati prije ovog razdoblja kolebljivosti cijena", kaže Stojić.

Hoće li sniziti cijene, pitali smo i KRAŠ.

"Nakon razdoblja iznimno visokih cijena, koje su dosegnule gotovo pet puta višu razinu od uobičajene, pad cijene kakaovca upućuje na prve znakove stabilizacije tržišta. No cijena je i dalje na visokim razinama u odnosu na prethodne godine te će sva daljnja kretanja u najvećoj mjeri ovisiti o klimatskim uvjetima u glavnim regijama uzgoja te o dinamici potražnje u industriji. Kako bi se maksimalno ublažio udar na potrošače, u dosadašnjem je razdoblju Kraš svjesno preuzeo najveći dio ovih troškova na sebe te smo ostali dosljedni visokoj kvaliteti proizvoda", poručuju za RTL Danas u Krašu.

Prerano je za najavu pojeftinjenja

Dodali su: "Trenutačna stabilizacija pozitivan je signal, no naglašavamo kako se promjene cijena na svjetskim burzama ne odražavaju trenutačno na nabavnu cijenu sirovine, s obzirom na već unaprijed ugovorne obveze i zalihe nabavljene u razdoblju viših cijena. Vjerujemo da će eventualna buduća stabilizacija troškova omogućiti i postupno ublažavanje pritisaka na cijene, no u ovom je trenutku prerano govoriti o konkretnim korekcijama. U Krašu nastavljamo pažljivo pratiti tržišna kretanja te ćemo rado reagirati i prilagoditi cijene čim se za to steknu uvjeti. Nastavljamo graditi odnos povjerenja s našim potrošačima imajući u vidu njihove interese i visoku kvalitetu naših proizvoda."

Sličan odgovor, na naš upit, dolazi i iz Kandita.

"Pratimo kretanja na tržištu kakaa, koje je posljednjih tjedana zabilježilo određenu korekciju nakon duljeg razdoblja izrazito visokih cijena. Iako je takav trend pozitivan signal, važno je naglasiti da promjene na burzi ne odražavaju se odmah na proizvodne troškove, jer nabava sirovina i logistički procesi funkcioniraju s određenim vremenskim odmakom. Kao proizvođač, kontinuirano radimo na optimizaciji poslovanja kako bismo smanjili pritiske na troškove i zaštitili potrošače od naglih promjena. U ovom trenutku prerano je govoriti o mogućim korekcijama cijena, no nastavak stabilizacije tržišta svakako bi bio pozitivan signal za cijeli sektor", napominju u Kanditu.

Odgovor proizvođačima, ali i trgovcima brzo je stigao.

"Već smo se osvjedočili da kad god nešto poskupi odmah se cijene u hrvatskim trgovinama korigiraju na više, a kad god nešto pojeftini onda se nikad te cijene ne korigiraju na niže", ističe predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava potrošača Ana Knežević.

"Potrošači su reagirali padom potrošnje, na ove dosta visoke cijene i teško je očekivati da će industrija sada ići na snižavanje cijene. Prije će se odlučiti za korekciju svojih receptura ili će ići na smanjenje udjela kakaovca, možda i na smanjenje veličine pakiranja", zaključuje za RTL Danas konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji Zvjezdana Blažić.