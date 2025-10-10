TRI KANDIDATA U IGRI /

Vrhovni sud na čekanju: Hoće li se Milanović i Plenković ovog puta dogovoriti?

Državnom sudbenom vijeću stigle su tri valjane prijave za predsjednika Vrhovnog suda. I to odvjetnika Šime Savića, profesorice Aleksandre Maganić te sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić.

DSV ih je, prema proceduri, proslijedio Uredu predsjednika Zorana Milanovića, koji u roku od 8 dana treba zatražiti mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe, gdje se saslušavaju kandidati. 

Kad primi njihova mišljenja, koja nisu obvezujuća, dužan je u roku od 15 dana predložiti osobu za predsjednika Vrhovnog suda, koja potom treba dobiti potporu vladajuće saborske većine.

Na prvom natječaju HDZ-ova većina nije prihvatila Milanovićev prijedlog, dok na drugom natječaju predsjednik nije ni tražio potrebna mišljenja. Više pogledajte u prilogu 

10.10.2025.
21:07
RTL Danas
Vrhovni SudPredsjednik Vrhovnog SudaDržavno Sudbeno Vijeće
