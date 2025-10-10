Prag je 'zaboravljen': Vatreni u Varaždinu razmišljaju isključivo o nova tri boda

PUT NA SP /

Kasno sinoć nakon utakmice, reprezentacija je poletjela iz Praga prema Zagrebu te potom produžila u Varaždin. Večeras su odradili otvoreni trening pred navijačima i u potpunosti se okrenuli utakmici s Gibraltarom koja ih čeka u nedjelju. Reprezentacija je to koja je na začelju skupine bez osvojenog boda.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili