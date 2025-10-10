Jakić: 'Daleko sam ja od Cafua, ali lako je uz ove suigrače! Reprezentacija je nešto posebno'

U Varaždinu se zbrajaju dojmovi praškog remija s Češkom, poslije kojega je Hrvatska još jedan korak bliže izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Svjestan je toga i Kristijan Jakić koji je odigrao još jednu upečatljivu partiju za Vatrene.

"Bod nije bio primarni cilj, ali i on je dobar u ovoj situaciji. Prvo poluvrijeme je bilo malo lošije, drugo malo bolje, ali to je uvijek tako u gostima. U nedjelju igramo kod kuće i imamo novu priliku uzeti tri boda", kaže Jakić koji je opet odigrao utakmicu na visokoj razini na poziciji desnog beka i u dijelu javnosti zaradio novi nadimak: Cafu iz Runovića...

"Daleko sam ja od Cafua, ali barem se donekle trudim pokriti tu poziciju na najbolji mogući način. U ovom trenutku je dobro, nadam se da ću nastaviti tako dobro igrati. Kad dobiješ minutažu i kad konstantno igraš u klubu bez ozljeda, onda samopouzdanje dođe samo od sebe. Kvaliteta igrača u reprezentaciji je malo bolja nego u klubu, a i puno lagodnije se osjećaš kad si okružen svojim sunarodnjacima. U reprezentaciji je sve puno lakše, kad u bilo kojem trenutku dodaš loptu suigraču, znaš da će u njegovim nogama lopta biti sigurna."

'Na bilo kojoj poziciji'

Kristijan je i u klubu spreman igrati na više pozicija u momčadi.

"U klubu smo imali problema sa stoperima pa sam uskočio, osoba sam koja igra za momčad, ne za sebe. U reprezentaciji sam također spreman zaigrati na bilo kojoj poziciji. Reprezentacija je nešto posebno."

Sljedeći protivnik je Gibraltar, kvalifikacije treba završiti na pravi način.

"Išli smo i protiv Češke na tri boda, ići ćemo i protiv Gibraltara. Ti su nam bodovi važni da mirnije uđemo u domaću utakmicu s Farskim otocima. Cijeli fokus je na utakmicu s Gibraltarom, samo tri boda dolaze u obzir. Najvažnije je da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo, vjerujem da ćemo za dva dana napraviti veliki korak prema tom cilju."

Prokmentirao je i ulazak izbornika u Klub 100.

"Još jednom velike čestitke izborniku, pokušat ćemo ga nagraditi pobjedom protiv Gibraltara. Velika je stvar jubilej od sto utakmica."

Kvalifikacije su efikasne, izuzmemo li 'nulu' u Pragu.

"Imali smo i protiv Češke tri, četiri izgledne situacije za postići pogodak. Malo su oni umrtvili igru dugim loptama, što je iziskivalo tranziciju i izazivalo umor kod nas, ali imali smo svojih prilika i nadam se da će nam se to vratiti u utakmicama koje dolaze. Hrvatska u Varaždinu? Reprezentacija je u svakom dijelu hrvatske dobrodošla i svi nas jedva čekaju. Nije jednostavno sve to iskombinirati jer nema puno utakmica, a mi bismo voljeli igrati u svim dijelovima Hrvatske i omogućiti ljudima iz svih krajeva da dođu na utakmicu i budu dio cijele te priče."

